Đảng ủy phường Đông Kinh triển khai nhiệm vụ tuyên giáo, công tác 35 và công tác thông tin đối ngoại quý IV năm 2026

Các đại biểu dự hội nghị

Trong 9 tháng đầu năm, công tác tuyên giáo của phường bám sát định hướng của cấp trên và nhiệm vụ chính trị địa phương. Đảng ủy phường đã ban hành 239 văn bản hướng dẫn, định hướng tuyên truyền, cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh và của phường, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Công tác học tập, quán triệt nghị quyết, giáo dục chính trị tư tưởng được triển khai kịp thời, đổi mới về hình thức. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên phát huy vai trò trong tuyên truyền, vận động tại cơ sở. Phường đã tổ chức 119 buổi tuyên truyền tại các khối phố, thu hút hơn 2.400 lượt người tham gia, góp phần đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến gần hơn với cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Trưởng Ban Xây dựng Đảng Đảng ủy phường báo cáo kết quả công tác tuyên giáo 9 tháng đầu năm tại hội nghị

Đại diện Ban Chỉ huy Quân sự phường phát biểu ý kiến tại hội nghị

Trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, Ban Công tác 35 phường chủ động ban hành văn bản chỉ đạo, định hướng tuyên truyền và dư luận xã hội. Riêng quý III, Ban đã chỉ đạo đăng tải, chia sẻ 124 bài viết trên các nền tảng số, thu hút hơn 18.200 lượt tiếp cận, góp phần lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Công tác thông tin đối ngoại được Đảng ủy phường quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, gắn với nhiệm vụ chính trị và yêu cầu phát triển địa phương. Phường đã phối hợp đón tiếp, làm việc với một số đoàn công tác nước ngoài đến thăm, giao lưu, triển khai các hoạt động hỗ trợ giáo dục, an sinh xã hội. Hoạt động tuyên truyền, quảng bá hình ảnh địa phương được đẩy mạnh trên các kênh thông tin, góp phần tăng cường giao lưu, hợp tác với bạn bè trong nước và quốc tế.

Công chức phường phát biểu ý kiến về việc chia sẻ thông tin tích cực trên không gian mạng

Đại biểu khối phố phát biểu về việc nắm bắt thông tin, định hướng dư luận tại khu dân cư

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá kết quả đạt được, phân tích khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác trong thời gian tới.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường quán triệt một số nhiệm vụ trọng tâm trong 3 tháng cuối năm 2026

Trong 3 tháng cuối năm, Đảng ủy phường tiếp tục quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh; đẩy mạnh tuyên truyền về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và các ngày lễ, sự kiện chính trị, hoạt động mừng Xuân năm 2027. Đồng thời, phường chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và cộng tác viên dư luận xã hội.

Ban Công tác 35 phường tiếp tục tham mưu thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trước thông tin xấu, độc trên không gian mạng; duy trì đăng tải, chia sẻ thông tin chính thống, góp phần định hướng dư luận xã hội.

Đối với công tác thông tin đối ngoại, Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại phường tiếp tục triển khai các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh; chú trọng bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ phụ trách, tăng cường phối hợp tổ chức các hoạt động đối ngoại, mở rộng hợp tác với các địa phương, tổ chức, doanh nghiệp, góp phần quảng bá hình ảnh và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.