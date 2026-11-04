Đảng ủy phường Đông Kinh trao tặng Huy hiệu Đảng cho 51 đảng viên

Dự buổi lễ có Đồng chí Phùng Quang Hội, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường và đại diện các chi, đảng bộ trực thuộc cùng các đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng.

Các đại biểu dự buổi lễ

Các đại biểu dự buổi lễ

Các đảng viên dự buổi lễ

Các đảng viên dự buổi lễ

Đợt này, Đảng bộ phường Đông Kinh có 51 đảng viên được trao tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng. Trong đó có 4 đồng chí được tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 3 đồng chí được tặng Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; 9 đồng chí được tặng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; 4 đồng chí được tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng; 8 đồng chí được tặng, truy tặng Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng; 23 đồng chí được tặng, truy tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Đồng chí Phùng Quang Hội, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng

Đồng chí Phùng Quang Hội, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường trao Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng

Các đảng viên được trao Huy hiệu Đảng tại buổi lễ

Đồng chí Phùng Quang Hội, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bí thư Đảng ủy phường thông tin những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện các nhiệm vụ chính trị của phường trong 10 tháng đầu năm 2026.

Đồng chí chúc mừng các đảng viên vinh dự được nhận huy hiệu Đảng và khẳng định đây là phần thưởng cao quý, ghi nhận quá trình rèn luyện, phấn đấu cùng những đóng góp của các đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng.

Đồng chí mong muốn trong thời gian tới, các đảng viên tiếp tục phát huy phẩm chất, bản lĩnh chính trị cùng tinh thần tiên phong, gương mẫu; tích cực tham gia các phong trào, cuộc vận động tại địa phương, đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền.

Đồng chí cũng đề nghị các đảng viên tiếp tục phát huy vai trò giám sát, phản biện; kịp thời phản ánh, kiến nghị với cấp ủy, chính quyền những vấn đề dân sinh và những tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Qua đó, các đảng viên tiếp tục là những hạt nhân đoàn kết trong cộng đồng dân cư, góp phần cùng Đảng bộ phường phấn đấu hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, xây dựng Đảng bộ phường ngày càng trong sạch, vững mạnh.