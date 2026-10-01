Đảng ủy phường Đông Kinh tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị

Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy; Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ và bí thư, phó bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc.

Lãnh đạo Đảng ủy phường Đông Kinh triển khai các văn bản của Đảng ủy phường trong thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Bộ Chính trị

Các đại biểu tham dự hội nghị

Tại hội nghị, các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy phường đã triển khai chương trình hành động số 30, kế hoạch số 118, 119, 120, 121 và 122 của Đảng ủy phường thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 13/7/2026 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới”; Nghị quyết số 24-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài; Nghị quyết số 27-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển các vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 25-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới; Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới.

Đồng chí Phùng Quang Hội, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy phường yêu cầu các chi, đảng bộ, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai và cụ thể hóa chương trình hành động cùng các kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy phường trong thực hiện các chỉ thị, nghị quyết phù hợp với đặc thù của mỗi cơ quan, đơn vị.

Đồng chí yêu cầu người đứng đầu các cơ quan đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tháo gỡ các điểm nghẽn liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, trật tự đô thị, xây dựng cơ bản, giải ngân vốn đầu tư công; chuyển mạnh từ quản lý tiến độ sang quản trị bằng kết quả cụ thể.

Các cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, dám chị trách nhiệm trong thực hiện các nhiệm vụ vì lợi ích chung gắn với siết chặt kỷ luật kỷ cương trong thực thi công vụ tại các cơ quan đơn vị.