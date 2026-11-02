Đảng ủy phường Đông Kinh làm việc với Hội Cựu công an nhân dân tỉnh, Chi hội Cựu công an nhân dân phường

Đồng chí Phùng Quang Hội, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đông Kinh và Đại tá Nguyễn Trung Thực, Chủ tịch Hội Cựu CAND tỉnh đồng chủ trì buổi làm việc.

Chi hội trưởng Chi hội Cựu CAND phường Đông Kinh báo cáo kết quả hoạt động của chi hội từ tháng 7/2025 đến nay

Trong chương trình, đại diện Chi hội Cựu CAND phường Đông Kinh đã báo cáo kết quả hoạt động từ tháng 7/2025 đến nay. Theo đó, hiện tại chi hội có 7 tổ với tổng số 231 hội viên. Thời gian qua, chi hội đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc chương trình, kế hoạch, sự chỉ đạo của Hội Cựu CAND tỉnh tới các tổ và hội viên. Các hội viên luôn giữ vững, phát huy truyền thống tốt đẹp của lực lượng CAND "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ"; nhiều đồng chí tích cực tham gia các hoạt động ở khối phố và được tín nhiệm bầu làm bí thư chi bộ, trưởng khối, trưởng ban công tác mặt trận, tổ trưởng, tổ viên tổ bảo vệ an ninh trật tự, tổ hòa giải ở cơ sở…

Các đại biểu dự buổi làm việc

Chi hội cũng phối hợp đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Trong đó, chi hội đã ký kết quy chế phối hợp với Công an phường Đông Kinh trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, cung cấp thông tin, tình hình an ninh trật tự ở địa bàn; ký kết quy chế phối hợp với Hội Cựu chiến binh phường trong công tác đảm bảo an ninh trật tự giai đoạn 2025 - 2030.

Chủ tịch UBND phường Đông Kinh phát biểu tại buổi làm việc

Đồng thời, các hoạt động nghĩa tình, thăm hỏi hội viên ốm đau, tặng quà hội viên là thương binh, thân nhân liệt sĩ nhân dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 được quan tâm thực hiện.

Tại buổi làm việc, các đại biểu trao đổi, thảo luận về kết quả đạt được trong thời gian qua, cũng như về những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất và phương hướng, nhiệm vụ của chi hội trong thời gian tới.

Đồng chí Phùng Quang Hội, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đông Kinh phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đông Kinh đánh giá cao những đóng góp quan trọng của các hội viên Chi hội Cựu CAND phường đối với phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và công tác đảm bảo an ninh trật tự, phát triển kinh tế - xã hội, giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn. Đồng chí khẳng định Đảng ủy, UBND phường luôn quan tâm, hỗ trợ để chi hội thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra trong thời gian tới.

Đại tá Nguyễn Trung Thực, Chủ tịch Hội Cựu CAND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, lãnh đạo Hội Cựu CAND tỉnh đề nghị: Chi hội Cựu CAND phường Đông Kinh phát huy kết quả đã đạt được, thực hiện tốt các nhiệm vụ trong thời gian tới, trước mắt là chuẩn bị Đại hội điểm thành lập Hội Cựu CAND cấp xã, phường. Đồng thời tiếp tục tuyên truyền, vận động hội viên, gia đình chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và tích cực tham gia đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.