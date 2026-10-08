Đảng ủy Phường Đông Kinh công bố các quyết định về công tác cán bộ

Các đại biểu tham dự hội nghị

Tại hội nghị, đại diện Ban Xây dựng Đảng phường Đông Kinh đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy phường về việc bà Trần Thị Nga thôi giữ chức vụ Phó Bí thư Chi bộ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Lạng Sơn (Vietcombank Lạng Sơn) và chỉ định giữ chức vụ Bí thư Chi bộ ngân hàng Vietcombank Lạng Sơn; bà Hoàng Thị Thường, đảng viên Chi bộ Trường Mầm non - Tiểu học Anh Việt School giữ chức vụ Bí thư Chi bộ Trường Mầm non - Tiểu học Anh Việt School; ông Hà Văn Hải giữ chức vụ Phó Bí thư Chi bộ khối 7; bà Hoàng Thị Kiều giữ chức vụ Phó Bí thư Chi bộ Y tế phường Đông Kinh; bà Vũ Thị Thanh Hà, đảng viên Chi bộ Y tế phường chỉ định tham gia Ban Chấp hành Chi bộ Y tế phường Đông Kinh.

Lãnh đạo Đảng ủy phường Đông Kinh trao quyết định, tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm

Tặng hoa chúc mừng và phát biểu giao nhiệm vụ mới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Đông Kinh đề nghị trên cương vị mới, các đồng chí được bổ nhiệm tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu; phát huy tinh thần đoàn kết tập thể, xây dựng chi bộ vững mạnh, trong sạch, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao và yêu cầu công tác trong giai đoạn hiện nay.

Lãnh đạo Đảng ủy phường Đông Kinh phát biểu tại hội nghị

Lãnh đạo Đảng ủy phường tin tưởng các đồng chí được bổ nhiệm theo các quyết định sẽ tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, kinh nghiệm công tác, tinh thần trách nhiệm, đổi mới phương pháp, cách thức làm việc, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tân Bí thư Chi bộ Trường Mầm non - Tiểu học Anh Việt School phát biểu nhận nhiệm vụ mới

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, đại diện các đồng chí nhận quyết định bổ nhiệm cảm ơn sự tin tưởng, tín nhiệm của lãnh đạo Thường trực Đảng ủy phường Đông Kinh, đồng thời bày tỏ sự quyết tâm, nỗ lực, gương mẫu, nâng cao bản lĩnh chính trị, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, không ngừng học hỏi, cầu thị, phối hợp chặt chẽ với các đồng chí, đồng nghiệp, phấn đấu cùng tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.