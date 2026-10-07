Đảng ủy phường Đồng Hới: Lấy sản phẩm, kết quả cụ thể, làm thước đo hoàn thành nhiệm vụ

Các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy phường Đồng Hới điều hành hội nghị - Ảnh: H.Tr

Quý III/2026, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Đồng Hới đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên và tình hình thực tiễn địa phương, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Trong đó, kinh tế-xã hội tiếp tục ổn định và có bước phát triển: Hoạt động du lịch tăng trưởng mạnh; thương mại, dịch vụ sôi động, đã giải quyết việc làm cho hơn 22 nghìn lao động; thu ngân sách ước đạt 1.680 tỉ đồng, đạt 75,6% dự toán; công tác giải phóng mặt bằng có chuyển biến rõ nét, đã hoàn thành 12 dự án, trong đó có 3 dự án trọng điểm của tỉnh, nổi bật là hoàn thành 100% mặt bằng dự án Thành phần 2-Cầu Nhật Lệ 3 và đường hai đầu cầu. Việc ứng dụng khoa học-công nghệ, chuyển đổi số được thực hiện cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị nhằm bảo đảm chỉ tiêu và tiến độ kế hoạch đề ra.

Quang cảnh hội nghị - Ảnh: H.Tr

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng. Phường đã hoàn thành sắp xếp, kiện toàn tổ chức đảng ở địa bàn dân cư và trường học. Đến nay, toàn Đảng bộ phường có 107 tổ chức đảng trực thuộc, hoạt động ổn định, thông suốt ngay sau sắp xếp. Quốc phòng-an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững.

Tuy nhiên, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công còn chậm; công tác giải phóng mặt bằng một số dự án còn vướng mắc; tình hình an ninh trật tự vẫn tiềm ẩn yếu tố phức tạp, nhất là tội phạm sử dụng công nghệ cao lừa đảo qua mạng, tội phạm ma túy và trộm cắp tài sản.

Đồng chí Phan Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy phường Đồng Hới phát biểu kết luận tại hội nghị - Ảnh: H.Tr

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Phan Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy phường Đồng Hới nhấn mạnh, để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, Ban Thường vụ Đảng ủy phường xác định quyết tâm cao với phương châm hành động trong quý IV/2026 là: Lấy sản phẩm, kết quả cụ thể, cân đong đo đếm được làm thước đo hoàn thành nhiệm vụ; việc thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của cấp nào thì cấp đó phải chủ động giải quyết dứt điểm, không đẩy việc lên trên, không chờ nhắc mới làm; ở đâu có khó khăn, vướng mắc, người đứng đầu phải trực tiếp có mặt, trực tiếp xử lý, không quản ngại làm thêm giờ, thêm buổi để công việc không bị đình trệ.

Đại biểu tham luận tại hội nghị - Ảnh: H.Tr

Đồng chí Bí thư Đảng ủy phường Đồng Hới lưu ý, là địa bàn trung tâm, vừa có lợi thế về nhân lực, điều kiện, lại có thế mạnh về du lịch, thương mại, dịch vụ và đang triển khai nhiều dự án trọng điểm của tỉnh, phường càng phải gương mẫu đi đầu, không tìm lý do để biện minh cho sự chậm trễ, thiếu quyết liệt. Đồng thời đề nghị các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị-xã hội, cán bộ, đảng viên và Nhân dân toàn phường phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, tập trung thực hiện tốt toàn diện về phát triển kinh tế-xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, cùng toàn Đảng bộ và Nhân dân phường Đồng Hới quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.