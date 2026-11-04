Đảng ủy phường Đông Hải trao Huy hiệu Đảng cho 7 đảng viên

Sáng 4-11, Đảng ủy phường Đông Hải tổ chức lễ trao Huy hiệu Đảng cho 7 đảng viên thuộc Đảng bộ phường nhân kỷ niệm 109 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7-11-1917 - 7-11-2026).

Tại buổi lễ, Đảng ủy phường đã trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho 1 đảng viên, Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho 1 đảng viên, Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng cho 1 đảng viên và Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 4 đảng viên.

Lãnh đạo Đảng ủy phường Đông Hải trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Thị Trung (Chi bộ Tổ dân phố 15).

Lãnh đạo Đảng ủy phường trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên.

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo Đảng ủy phường chúc mừng và bày tỏ sự trân trọng, biết ơn đối với những cống hiến của các đảng viên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời mong muốn các đảng viên tiếp tục phát huy phẩm chất đạo đức cách mạng, tích cực đóng góp kinh nghiệm, trí tuệ xây dựng tổ chức đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh và góp phần xây dựng phường Đông Hải ngày càng phát triển.