Đảng ủy phường Đông Hải quán triệt các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy

Sáng 26-10, Đảng ủy phường Đông Hải tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các chỉ thị, hướng dẫn, thông báo, quy định, kế hoạch, nghị quyết, kết luận của Trung ương; các nghị quyết, kế hoạch, chương trình hành động, đề án của Tỉnh ủy và kế hoạch của Đảng ủy phường cho hơn 50 đại biểu là cán bộ, đảng viên trên địa bàn phường.

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt nhiều văn bản quan trọng, tập trung vào việc tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm, thi hành Điều lệ Đảng và phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Hội nghị cũng triển khai các nội dung về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam; xây dựng phường Phan Rang và các phường lân cận thành đô thị hạt nhân khu vực phía nam tỉnh Khánh Hòa; quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị bền vững. Đồng thời, các đại biểu được phổ biến quy định về quản lý hồ sơ cán bộ, số hóa hồ sơ cán bộ, trách nhiệm của đảng viên đang công tác đối với tổ chức đảng và Nhân dân nơi cư trú, cùng các kế hoạch đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới.

Thông qua hội nghị, đội ngũ cán bộ, đảng viên phường Đông Hải được cập nhật các chủ trương, quy định và nhiệm vụ mới của Đảng, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tạo sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Qua đó, đưa các nghị quyết, chỉ thị của Đảng vào thực tiễn, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh tại địa phương.