Đảng ủy phường Đô Vinh trao Huy hiệu Đảng cho 9 đảng viên

Sáng 6-11, Đảng ủy phường Đô Vinh tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 7-11-2026 cho 9 đảng viên.

Lãnh đạo phường Đô Vinh trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho các đảng viên.

Lãnh đạo Đảng ủy phường Đô Vinh trao Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng cho đảng viên.

Tại buổi lễ, Đảng ủy phường Đô Vinh đã trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho 6 đảng viên, trao Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng cho 2 đảng viên, trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 1 đảng viên.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Thanh Hưng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đô Vinh chúc mừng các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng. Đây là sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình rèn luyện, phấn đấu và những đóng góp của các đảng viên cho sự nghiệp cách mạng. Ông mong muốn các đảng viên tiếp tục phát huy phẩm chất, tinh thần gương mẫu, đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển.