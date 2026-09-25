Đảng ủy Phường Chi Lăng thành lập 9 chi bộ trực thuộc
Ngày 25/9, Đảng ủy phường Chi Lăng (An Giang) tổ chức lễ công bố, trao quyết định sắp xếp tổ chức Đảng và công tác cán bộ.
Tại hội nghị, Đảng ủy phường Chi Lăng công bố quyết định kết thúc hoạt động đối với Đảng bộ cơ sở các cơ quan Đảng và Đảng bộ cơ sở UBND phường.
Đồng thời, công bố, trao quyết định thành lập 9 chi bộ trực thuộc Đảng ủy phường, gồm: Chi bộ Văn phòng Đảng ủy; Chi bộ Ban Xây dựng Đảng; Chi bộ Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; Chi bộ Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam phường; Chi bộ Văn phòng HĐND và UBND; Chi bộ Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị; Chi bộ Phòng Văn hóa - Xã hội; Chi bộ Trung tâm Phục vụ Hành chính công; Chi bộ Trung tâm Dịch vụ tổng hợp.
Dịp này, Đảng ủy phường trao các quyết định chỉ định chi ủy, bí thư, phó bí thư các chi bộ mới thành lập.
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/dang-uy-phuong-chi-lang-thanh-lap-9-chi-bo-truc-thuoc-a497991.html