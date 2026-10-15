Đảng ủy phường Cam Đường công bố quyết định thành lập 15 tổ chức đảng trực thuộc

Dự hội nghị có đồng chí Vũ Hùng Dũng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; lãnh đạo địa phương và đại diện các đơn vị liên quan.

Trao quyết định cho các chi, đảng bộ trực thuộc.

Thực hiện Đề án số 05-ĐA/ĐU theo Quy định số 208-QĐ/TW, tại hội nghị, Đảng ủy phường đã công bố 15 quyết định thành lập tổ chức đảng trực thuộc, gồm 9 chi bộ (thuộc các ban xây dựng Đảng, văn phòng, phòng chuyên môn và Trung tâm Phục vụ hành chính công), cùng 6 đảng bộ (gồm: Đảng bộ Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Lào Cai; Đảng bộ Trường THCS Lý Tự Trọng; Đảng bộ Trường THCS và THPT Bắc Cường; Đảng bộ Trường THPT Cam Đường; Đảng bộ Trường THPT Lương Thế Vinh; Đảng bộ Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT Lào Cai).

Ban Thường vụ Đảng ủy phường đồng thời ban hành các quyết định chỉ định nhân sự cấp ủy, bí thư, phó bí thư và ủy ban kiểm tra cho các tổ chức đảng mới.

Sau khi sắp xếp, Đảng bộ phường Cam Đường hiện có 103 tổ chức đảng trực thuộc (gồm 22 đảng bộ và 81 chi bộ), tăng 7 tổ chức đảng so với trước khi thực hiện đề án.