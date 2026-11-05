Đảng ủy phường Bắc Nha Trang trao Huy hiệu Đảng cho 81 đảng viên

Sáng 5-11, Đảng ủy phường Bắc Nha Trang tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 7-11-2026 cho 81 đảng viên.

Tại buổi lễ, Đảng bộ phường có 3 đảng viên được trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng; 2 đảng viên được trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 5 đảng viên được trao Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; 6 đảng viên được trao Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng; 6 đảng viên được trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; 32 đảng viên được trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng; 15 đảng viên được trao Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng và 12 đảng viên được trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Trước đó, Đảng bộ phường có 2 đảng viên được Thường trực Tỉnh ủy trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng tại nhà riêng của đảng viên.

Lãnh đạo Đảng ủy phường trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên.

Lãnh đạo Đảng ủy phường trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho các đảng viên.

Lãnh đạo Đảng ủy phường trao Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng cho các đảng viên.

Lãnh đạo Đảng ủy phường trao Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho các đảng viên.

Lãnh đạo Đảng ủy phường trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho các đảng viên.

Lãnh đạo Đảng ủy phường trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho các đảng viên.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Đại Dương - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Bắc Nha Trang khẳng định, việc trao tặng Huy hiệu Đảng là sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình phấn đấu, rèn luyện và cống hiến của đảng viên trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Các đảng viên không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ mà còn có nhiều đóng góp quan trọng vào sự phát triển của địa phương, cơ quan, đơn vị, được cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân tin tưởng, quý trọng.

Lãnh đạo Đảng ủy phường mong muốn các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng tiếp tục giữ vững và phát huy phẩm chất người đảng viên; gương mẫu chấp hành và vận động gia đình, Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng tổ chức đảng và chính quyền ngày càng vững mạnh.