Đảng ủy phường Bắc Cam Ranh trao Huy hiệu Đảng cho 21 đảng viên

Sáng 5-11, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Bắc Cam Ranh tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 7-11 cho 21 đảng viên, nhân kỷ niệm 109 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7-11-1917 - 7-11-2026).

Đợt này, Đảng bộ phường Bắc Cam Ranh có 1 đảng viên nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng; 1 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; 8 đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng; 4 đảng viên nhận Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng và 7 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Lãnh đạo Đảng ủy phường Bắc Cam Ranh trao Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Hùng Cường.

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo Đảng ủy phường Bắc Cam Ranh nhấn mạnh, Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý, ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện và cống hiến của người đảng viên. Đồng thời, mong muốn các đảng viên tiếp tục phát huy phẩm chất, kinh nghiệm, uy tín, gương mẫu tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và giáo dục thế hệ trẻ, góp phần xây dựng Đảng bộ phường trong sạch, vững mạnh.