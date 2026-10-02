Đảng ủy phường Ba Ngòi công bố các quyết định về tổ chức cơ sở đảng trực thuộc

Chiều 2-10, Đảng ủy phường Ba Ngòi tổ chức hội nghị công bố các quyết định về tổ chức cơ sở đảng trực thuộc.

Tại hội nghị, Đảng ủy phường công bố quyết định kết thúc hoạt động của Chi bộ các cơ quan Đảng và Đảng bộ UBND phường; thành lập mới 9 chi bộ trực thuộc Đảng ủy phường và chỉ định nhân sự cấp ủy của 9 chi bộ này.

Lãnh đạo Đảng ủy phường Ba Ngòi tặng hoa chúc mừng các chi bộ.

Cũng tại hội nghị, Đảng ủy phường công bố quyết định chỉ định bà Nguyễn Thị Chiên - Bí thư Chi bộ Trạm Y tế phường, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2025 - 2030; quyết định chuyển đổi mô hình 18 tổ chức đảng thành chi bộ trực thuộc Đảng ủy phường.