Đảng uỷ phường An Xuyên quan tâm triển khai thực hiện Quy định số 213 của Bộ Chính trị

Đoàn giám sát do đồng chí Võ Thị Ngọc Hân, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, làm trưởng đoàn.

Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau Võ Thị Ngọc Hân, Trưởng Đoàn giám sát, đánh giá cao công tác chỉ đạo triển khai thực hiện Quy định số 213 của Ban Thường vụ Đảng uỷ phường An Xuyên.

Theo báo cáo tại buổi giám sát, Đảng bộ phường An Xuyên hiện có 31 tổ chức đảng trực thuộc với 3.486 đảng viên. Trong đó, 2.458 đảng viên đang công tác được giới thiệu về giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và Nhân dân nơi cư trú, tăng 241 đồng chí so với năm 2025.

Đồng chí Nguyễn Minh Bền, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường An Xuyên, báo cáo việc thực hiện Quy định số 213.

Thời gian qua, Ban Thường vụ Đảng uỷ phường đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Quy định số 213 gắn với công tác quản lý, đánh giá chất lượng đảng viên.

Đặc biệt, sau khi sắp xếp từ 35 khóm còn 21 khóm, Đảng uỷ phường chỉ đạo các chi bộ rà soát, bàn giao hồ sơ, cập nhật danh sách đảng viên theo địa bàn mới, bảo đảm công tác quản lý được liên tục, không bị gián đoạn.

Từ ngày 1/7/2025 đến nay, các chi bộ khóm đã tổ chức 2 đợt gặp gỡ, sinh hoạt, thông tin tình hình địa phương, với 4.916 lượt đảng viên tham dự.

Qua thực hiện Quy định số 213 của Bộ Chính trị, đa số đảng viên đều phát huy tinh thần trách nhiệm, gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân, giữ mối liên hệ với cấp uỷ, chi bộ và Nhân dân nơi cư trú; tích cực tham gia các phong trào thi đua, hoạt động an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự và đóng góp ý kiến xây dựng địa phương.

Đồng chí Trịnh Minh Thuận, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh, trao đổi về những hạn chế trong công tác nhận xét, đánh giá đảng viên nơi cư trú.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Uyên, Phó Trưởng ban Dân chủ, Giám sát và Phản biện xã hội Cơ quan Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, góp ý về công tác phối hợp giữa cán bộ phụ trách địa bàn với Ban công tác Mặt trận trong đánh giá, nhận xét đảng viên nơi cư trú.

Tuy nhiên, công tác thực hiện vẫn còn một số hạn chế như: Việc cập nhật thông tin đảng viên thay đổi nơi cư trú, chuyển công tác, nghỉ hưu có lúc chưa kịp thời; một số đảng viên do đặc thù công việc nên chưa tham gia thường xuyên các hoạt động tại khu dân cư; việc đánh giá, nhận xét ở một số trường hợp còn chung chung, chưa phản ánh cụ thể mức độ tham gia và những đóng góp của đảng viên tại nơi cư trú.

Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau Võ Thị Ngọc Hân phát biểu kết luận buổi giám sát.

Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Võ Thị Ngọc Hân, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, Trưởng Đoàn giám sát, ghi nhận, đánh giá cao sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng uỷ phường An Xuyên trong triển khai thực hiện Quy định số 213; đặc biệt là sự phối hợp giữa cấp uỷ, chi bộ với Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư.

Nhấn mạnh việc thực hiện Quy định số 213 có ý nghĩa quan trọng trong phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên, tăng cường mối liên hệ giữa Đảng với Nhân dân, đồng chí Võ Thị Ngọc Hân yêu cầu, công tác nhận xét đảng viên nơi cư trú phải bảo đảm khách quan, thực chất, có căn cứ cụ thể, tránh nể nang, hình thức.

Đồng chí Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau đề nghị Ban Thường vụ Đảng uỷ phường An Xuyên tiếp tục chỉ đạo rà soát, cập nhật danh sách đảng viên, quản lý chặt chẽ hồ sơ; tăng cường phối hợp giữa tổ chức đảng nơi công tác, nơi cư trú với Ban công tác Mặt trận, phát huy vai trò giám sát của MTTQ và Nhân dân.

Đối với những khó khăn, vướng mắc, địa phương cần chủ động đề xuất cấp trên xem xét, tháo gỡ; đồng thời tiếp thu đầy đủ ý kiến của Đoàn giám sát, bổ sung số liệu, làm rõ hạn chế, hoàn thiện báo cáo và các kiến nghị sát với thực tế để Đoàn tổng hợp, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ xem xét, chỉ đạo.

Đồng chí Võ Văn Đa, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ phường An Xuyên, tiếp thu các ý kiến chỉ đạo.