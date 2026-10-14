Đảng ủy Petrovietnam trao Quyết định thành lập Đảng bộ bộ phận Viện Dầu khí Việt Nam

Đồng chí Trần Quang Dũng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn trao quyết định và chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Tư - Bí thư Đảng ủy VPI, Viện trưởng VPI. Ảnh: Như Mai/Bnews/vnanet.vn

Ngày 14/10, tại Hà Nội, Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) tổ chức Hội nghị công bố Quyết định kết thúc hoạt động Đảng bộ Nghiên cứu khoa học và Đào tạo, Quyết định thành lập Đảng bộ bộ phận và chỉ định Ban Chấp hành, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy bộ phận Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Việc kiện toàn tổ chức nhằm gắn công tác lãnh đạo của cấp ủy với nhiệm vụ chuyên môn, thúc đẩy nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và thương mại hóa các dự án nghiên cứu.

Lãnh đạo Đảng ủy Tập đoàn trao quyết định, tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ bộ phận Viện Dầu khí Việt Nam nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Như Mai/Bnews/vnanet.vn

Tại Hội nghị, đồng chí Bùi Quốc Sơn, Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Trưởng ban phụ trách Ban Tổ chức Đảng ủy, Trưởng ban Quản trị nguồn nhân lực Tập đoàn đã công bố các quyết định về kết thúc hoạt động Đảng bộ Nghiên cứu Khoa học và Đào tạo; thành lập Đảng bộ bộ phận Viện Dầu khí Việt Nam; chỉ định nhân sự tham gia Ban Chấp hành, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy bộ phận VPI; đồng thời, hướng dẫn các nhiệm vụ cần triển khai trong quá trình chuyển giao, kiện toàn tổ chức Đảng.

Theo Quyết định số 218-QĐ/ĐU ngày 8/10/2026, Đảng bộ bộ phận Viện Dầu khí Việt Nam được thành lập trực thuộc Đảng bộ Tập đoàn, gồm 6 chi bộ với 163 đảng viên. Các chi bộ được sắp xếp trên cơ sở địa bàn công tác và lĩnh vực chuyên môn, bảo đảm sự lãnh đạo sát với hoạt động của từng đơn vị.

Theo Quyết định số 221-QĐ/ĐU ngày 8/10/2026, Ban Chấp hành Đảng bộ bộ phận VPI nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 7 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Văn Tư, Viện trưởng VPI được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy bộ phận; đồng chí Nguyễn Minh Quý, Phó Viện trưởng VPI được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy bộ phận VPI.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Như Mai/Bnews/vnanet.vn

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trần Quang Dũng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn cho biết, việc kết thúc hoạt động Đảng bộ Nghiên cứu Khoa học và Đào tạo, thành lập các đảng bộ bộ phận gắn với từng đơn vị là bước điều chỉnh xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, hướng tới nâng cao hiệu quả lãnh đạo và tạo điều kiện cho các đơn vị phát triển. Việc điều chỉnh tổ chức phải hướng đến hiệu quả thực chất, phát huy được thế mạnh của từng đơn vị. Kết thúc hoạt động của mô hình trước đây cũng là mở ra giai đoạn phát triển mới, với yêu cầu rõ hơn về trách nhiệm và nhiệm vụ của mỗi tổ chức Đảng.