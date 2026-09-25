Đảng ủy PETROVIETNAM: Quán triệt các nghị quyết của Trung ương, cụ thể hóa bằng chương trình hành động

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu chính trụ sở Bộ Tài chính, với sự tham dự của đại diện các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị. Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PETROVIETNAM) tham dự hội nghị tại điểm cầu trụ sở Tập đoàn (18 Láng Hạ, Hà Nội).

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu chính tại trụ sở Bộ Tài chính.

Hội nghị nhằm quán triệt những nội dung cốt lõi của các nghị quyết, chỉ thị, kết luận được Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV thông qua, đồng thời triển khai các chương trình hành động, kế hoạch của Đảng ủy Bộ Tài chính nhằm cụ thể hóa các chủ trương của Trung ương gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị.

Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV diễn ra từ ngày 20 đến 24/7/2026 tại Hà Nội đã xem xét, thảo luận và thống nhất nhiều chủ trương, chính sách lớn về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển và bảo vệ đất nước. Ngày 24/7/2026, Ban Chấp hành Trung ương ban hành Nghị quyết số 17-NQ/TW về Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Đảng ủy PETROVIETNAM tham dự hội nghị tại điểm cầu 18 Láng Hạ

Tại hội nghị, các đại biểu đã trình bày và quán triệt Chương trình hành động số 20-CTr/ĐU ngày 27/8/2026 của Đảng ủy Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW về quan điểm, định hướng sửa đổi Luật Đất đai và các luật có liên quan.

Hội nghị cũng quán triệt các chương trình hành động của Đảng ủy Bộ Tài chính thực hiện các nghị quyết của Trung ương, gồm: Chương trình hành động số 21-CTr/ĐU ngày 30/8/2026 thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển; Chương trình hành động số 17-CTr/ĐU ngày 22/8/2026 thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam; Chương trình hành động số 15-CTr/ĐU ngày 21/8/2026 thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh.

Bên cạnh đó, các đại biểu được quán triệt Kế hoạch số 40-KH/ĐU ngày 24/8/2026 của Đảng ủy Bộ Tài chính thực hiện Kết luận số 75-KL/TW về bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới; Kế hoạch số 39-KH/ĐU ngày 28/7/2026 thực hiện Kết luận số 76-KL/TW về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Các nội dung được quán triệt tại hội nghị tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, đồng thời làm cơ sở để các cấp ủy, tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn.

Đồng chí Phạm Quang Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Đảng ủy PETROVIETNAM tham dự hội nghị

Một trong những yêu cầu được nhấn mạnh là việc kết hợp chặt chẽ giữa nghiên cứu, quán triệt nghị quyết với tổ chức triển khai thực hiện. Các chương trình hành động, kế hoạch phải sát thực tiễn, khả thi, hiệu quả; xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, lộ trình và trách nhiệm của từng cấp, từng cơ quan, đơn vị. Cùng với đó, cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu được yêu cầu đề cao trách nhiệm trong tổ chức thực hiện; thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc và đánh giá kết quả, bảo đảm việc triển khai đồng bộ, thống nhất, thông suốt và thực chất, tránh hình thức.

Đối với Đảng ủy PETROVIETNAM, việc tham dự hội nghị là dịp để tổ chức tiếp tục cập nhật, nghiên cứu các chủ trương, định hướng mới của Trung ương, qua đó phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ Tập đoàn trong giai đoạn mới.

Việc cụ thể hóa các nghị quyết, kết luận của Trung ương thành chương trình hành động, kế hoạch và nhiệm vụ cụ thể có ý nghĩa quan trọng trong việc đưa chủ trương của Đảng vào thực tiễn hoạt động của từng đơn vị, góp phần bảo đảm sự thống nhất giữa công tác xây dựng Đảng với thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn.

Đồng chí Đỗ Văn Trường, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Tài chính phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Văn Trường, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Tài chính nhấn mạnh, cần nhanh chóng triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương, chuyển hóa chủ trương thành nhiệm vụ cụ thể của từng cơ quan, đơn vị. Theo đó, nhiều nhiệm vụ phải hoàn thành ngay trong năm 2026, đòi hỏi quá trình tổ chức thực hiện phải quyết liệt, trọng tâm, trọng điểm và thực chất, tránh hình thức.

Đồng chí Đỗ Văn Trường đề nghị các cấp ủy trực thuộc căn cứ điều kiện thực tế để ban hành chương trình, kế hoạch thực hiện ngay trong tháng 10/2026, cụ thể hóa nhiệm vụ theo nguyên tắc “sáu rõ”. Người đứng đầu đơn vị chủ trì phải chịu trách nhiệm trực tiếp về tiến độ, chất lượng và kết quả; những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền cần được báo cáo sớm, kèm phương án xử lý, với tinh thần “không chờ đợi, không đùn đẩy và không né tránh”.

Đồng thời, các tổ chức đảng cần đưa nội dung nghị quyết vào sinh hoạt chi bộ, chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội và kịp thời giải quyết những vướng mắc phát sinh từ cơ sở. Việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát phải được thực hiện thường xuyên, gắn với tiến độ và kết quả cụ thể của từng nhiệm vụ.