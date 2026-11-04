Đảng ủy PETROVIETNAM nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ kiểm tra, giám sát

Từ ngày 2 đến 4/11/2026 tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ Tài chính phối hợp với Trường Bồi dưỡng cán bộ kinh tế - tài chính tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng năm 2026, với sự tham gia của hơn 266 học viên là đại diện cấp ủy, ủy viên Ủy ban Kiểm tra và cán bộ làm công tác kiểm tra của 53 chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ Tài chính.

Tham dự hội nghị, về phía Đảng ủy PETROVIETNAM có đồng chí Nguyễn Thị Hoa, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tập đoàn, cùng các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tập đoàn.

Toàn cảnh hội nghị.

Hội nghị triển khai tập huấn thông qua 5 chuyên đề chính, gồm: Một số nội dung trọng tâm về công tác kiểm tra, giám sát; Công tác kiểm soát tài sản, thu nhập của cán bộ, đảng viên; Công tác thi hành kỷ luật Đảng, giải quyết khiếu nại, tố cáo kỷ luật Đảng; Công tác văn phòng cấp ủy; Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Đây là những nội dung quan trọng, bao quát các lĩnh vực nghiệp vụ công tác Đảng, kiểm tra giám sát mà cấp ủy viên, Ủy ban Kiểm tra các cấp và cán bộ chuyên trách cần nắm vững để triển khai nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của Trung ương và Đảng ủy Chính phủ.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Thị Thu Lan, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Tài chính nhấn mạnh yêu cầu tăng cường phòng ngừa, cảnh báo sớm sai phạm; thực hiện kiểm tra, giám sát đúng thẩm quyền, khách quan và chặt chẽ.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Lan, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Tài chính phát biểu khai mạc hội nghị.

Đối với Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy PETROVIETNAM, việc tham gia tập huấn là dịp hệ thống hóa kiến thức, tiếp cận những yêu cầu mới và nâng cao kỹ năng xử lý các tình huống nghiệp vụ. Những nội dung được truyền đạt là cơ sở để vận dụng trong công tác tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát tại Đảng bộ Tập đoàn, bảo đảm thống nhất về nhận thức và phương pháp thực hiện.

Các đại biểu Đảng ủy PETROVIETNAM tham dự hội nghị.

Trong bối cảnh PETROVIETNAM triển khai nhiều nhiệm vụ phát triển công nghiệp - năng lượng, công tác kiểm tra, giám sát cần gắn chặt với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, trách nhiệm của tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên. Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ kiểm tra sẽ góp phần nhận diện sớm những hạn chế, kịp thời chấn chỉnh thiếu sót, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, qua đó xây dựng Đảng bộ Tập đoàn trong sạch, vững mạnh, tạo nền tảng thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển.