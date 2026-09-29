Đảng ủy PETROVIETNAM làm việc với Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào

Đoàn công tác Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do đồng chí Sakhone Phommalath, Phó Trưởng ban làm trưởng đoàn. Cùng tham gia có các đồng chí lãnh đạo các Vụ thuộc Ban Tuyên huấn, Đài Phát thanh Quốc gia Lào.

Đón tiếp đoàn có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Về phía PETROVIETNAM có đồng chí Trần Quang Dũng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn; đồng chí Phạm Quang Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Đảng ủy Tập đoàn; cùng các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, lãnh đạo các Ban Xây dựng đảng, Văn phòng Đảng ủy và các ban chuyên môn Tập đoàn.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thay mặt Đảng ủy và lãnh đạo PETROVIETNAM, đồng chí Trần Quang Dũng chào mừng đoàn công tác Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã đến thăm và làm việc tại PETROVIETNAM. Đồng chí nhấn mạnh, đây là dịp để hai bên trao đổi kinh nghiệm công tác, đồng thời tiếp tục vun đắp quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

Toàn cảnh buổi tiếp.

Giới thiệu về PETROVIETNAM, đồng chí Trần Quang Dũng cho biết, từ tổ chức chuyên trách tìm kiếm, thăm dò dầu khí đầu tiên được thành lập ngày 27/11/1961, PETROVIETNAM đã phát triển thành tập đoàn công nghiệp - năng lượng quốc gia, hoạt động trên 3 trụ cột chính gồm: năng lượng, công nghiệp và dịch vụ kỹ thuật chất lượng cao. Sau 65 năm xây dựng và phát triển, PETROVIETNAM đã hình thành hệ sinh thái đồng bộ, hoàn chỉnh từ thăm dò, khai thác dầu khí đến công nghiệp khí, điện, lọc hóa dầu, phân bón và dịch vụ kỹ thuật, với hơn 60 nghìn cán bộ, người lao động.

Đồng thời, PETROVIETNAM đã khẳng định vai trò là động lực phát triển kinh tế - xã hội đất nước thông qua thực hiện sứ mệnh bảo đảm “5 An”: an ninh năng lượng, an ninh kinh tế, an ninh lương thực, an ninh quốc phòng và chủ quyền quốc gia trên biển, đồng thời góp phần bảo đảm an sinh xã hội.

Đồng chí Trần Quang Dũng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy PETROVIETNAM giới thiệu với đoàn về mô hình giàn khoan Tam Đảo 05.

Đồng chí Trần Quang Dũng giới thiệu về các hoạt động dầu khí ngoài khơi.

Đối với PETROVIETNAM, Lào là địa bàn hợp tác có ý nghĩa đặc biệt. Tập đoàn và các đơn vị thành viên đã triển khai, nghiên cứu nhiều hoạt động hợp tác với Lào, trong đó có dự án Nhà máy Nhiệt điện than Xêkong 2; nhập khẩu than phục vụ Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1; đầu tư, kinh doanh và phân phối xăng dầu; nhập khẩu kali phục vụ sản xuất phân bón; khai thác, chế biến barite.

Đồng chí Trần Quang Dũng bày tỏ mong muốn các hoạt động hợp tác được triển khai hiệu quả, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các bên, qua đó đóng góp thiết thực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của hai nước.

Đồng chí Trần Quang Dũng giới thiệu với đoàn công tác các sản phẩm xăng dầu do PETROVIETNAM sản xuất.

Đồng chí tin tưởng quan hệ hợp tác giữa PETROVIETNAM và các cơ quan, doanh nghiệp Lào sẽ tiếp tục đi vào chiều sâu, mang lại giá trị thiết thực cho mỗi bên và góp phần làm bền chặt hơn tình đoàn kết đặc biệt giữa hai nước.

Đoàn công tác Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào nghe giới thiệu về hoạt động khai thác dầu khí tại mỏ Đại Hùng.

Tại buổi làm việc, Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và PETROVIETNAM đã trao đổi về tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, trọng tâm là bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường Lào, phát triển lưới điện và nghiên cứu các cơ hội hợp tác về năng lượng tái tạo.

Hai bên cũng trao đổi về phát triển văn hóa doanh nghiệp gắn với công tác xây dựng Đảng, giáo dục tư tưởng và chăm lo người lao động.

Đồng chí Sakhone Phommalath, Phó Trưởng ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đánh giá cao vai trò của PETROVIETNAM trong bảo đảm an ninh năng lượng của Việt Nam, cũng như hoạt động của Tập đoàn và các đơn vị thành viên tại Lào.

Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Sakhone Phommalath, Phó Trưởng ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào cảm ơn sự quan tâm, đón tiếp của Đảng ủy PETROVIETNAM. Qua những thông tin được chia sẻ, đồng chí Sakhone Phommalath đánh giá cao vai trò của PETROVIETNAM trong bảo đảm an ninh năng lượng của Việt Nam, cũng như hoạt động của Tập đoàn và các đơn vị thành viên tại Lào.

Đồng chí cho rằng, việc tiếp tục triển khai hiệu quả các hoạt động hợp tác, đầu tư và kinh doanh tại Lào sẽ góp phần hỗ trợ nguồn cung năng lượng, đặc biệt là xăng dầu, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế và tăng cường hợp tác giữa hai nước. Đồng chí khẳng định, đoàn công tác Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào sẽ tiếp thu các ý kiến trao đổi tại buổi làm việc để tham mưu, đề xuất với lãnh Đảng, Chính phủ Lào, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho PETROVIETNAM và các doanh nghiệp thành viên hoạt động tại Lào.

Đồng chí Trần Quang Dũng tặng mô hình "Giếng Việt Nam thịnh vượng" cho đoàn công tác.

Đồng chí Sakhone Phommalath cũng tin tưởng với bề dày truyền thống 65 năm qua, PETROVIETNAM sẽ tiếp tục phát triển bền vững, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc.