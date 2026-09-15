Đảng ủy NHNN tham dự Hội nghị tập huấn về Hệ thống thông tin lĩnh vực Tổ chức xây dựng Đảng và Cơ sở dữ liệu đảng viên

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ hệ thống Hội nghị trực tuyến của Văn phòng Trung ương Đảng, kết nối tới các đảng ủy trực thuộc. Đồng chí Hà Minh Hải, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương tham dự và chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại điểm cầu Đảng ủy NHNN có công chức chuyên trách Ban Tổ chức Đảng ủy và đại diện các tổ chức đảng tham dự chương trình tập huấn.

Trong ngày 15/9, Hội nghị tập trung hướng dẫn các chức năng trên Phần mềm Cơ sở dữ liệu đảng viên 4.0; các quy trình nghiệp vụ liên quan đến tổ chức đảng, đảng viên; khai báo, cập nhật, chỉnh sửa thông tin đảng viên; kiểm tra, đối chiếu, xác nhận thông tin trên Ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử; đồng thời hướng dẫn rà soát, đối soát, làm sạch và chuẩn hóa dữ liệu tổ chức đảng, đảng viên.

Phát biểu khai mạc tại Hội nghị, đồng chí Hà Minh Hải cho biết dữ liệu tổ chức đảng, đảng viên giữ vai trò là dữ liệu nền tảng trong công tác tổ chức xây dựng Đảng. Việc xây dựng, cập nhật và quản lý dữ liệu cần được thực hiện thống nhất, bảo đảm chính xác, đầy đủ, kịp thời, qua đó đáp ứng tốt hơn yêu cầu quản lý và khai thác thông tin.

Các đại biểu tại điểm cầu Đảng ủy Ngân hàng Nhà nước lắng nghe hướng dẫn

Một trong những nhiệm vụ được nhấn mạnh tại Hội nghị là tiếp tục rà soát, làm sạch, chuẩn hóa dữ liệu tổ chức đảng, bảo đảm đồng bộ với mô hình tổ chức đảng theo Quy định số 208-QĐ/TW ngày 26/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn liên quan. Mục tiêu đặt ra là tối thiểu 98% dữ liệu tổ chức đảng được làm sạch, hoàn thành trước ngày 30/11/2026. Quá trình triển khai cần gắn việc sử dụng hệ thống với công tác kiểm tra, rà soát và hoàn thiện dữ liệu. Chất lượng dữ liệu sau khi được làm sạch, chuẩn hóa là tiêu chí quan trọng để đánh giá kết quả thực hiện.

Trong chương trình tập huấn, các đại biểu được giới thiệu tổng quan về Phần mềm Cơ sở dữ liệu đảng viên 4.0; hướng dẫn thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến tổ chức đảng, đảng viên; cập nhật, điều chỉnh, đối soát thông tin và sử dụng các chức năng hỗ trợ quản lý dữ liệu. Qua đó, cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng được thống nhất về quy trình, phương thức xử lý và khai thác dữ liệu trên các nền tảng.

Thông qua Hội nghị, Đảng ủy NHNN có thêm cơ sở để tiếp tục triển khai các nhiệm vụ về quản lý, cập nhật, rà soát và chuẩn hóa dữ liệu tổ chức đảng, đảng viên, góp phần nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Theo chương trình, ngày 16/9, Hội nghị tiếp tục tập huấn sử dụng 4 phân hệ thuộc Hệ thống thông tin lĩnh vực Tổ chức xây dựng Đảng, gồm: Cơ sở dữ liệu cán bộ; Cơ sở dữ liệu bảo vệ chính trị nội bộ; Cơ sở dữ liệu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; Cơ sở dữ liệu tổ chức bộ máy, biên chế và vị trí việc làm. Nội dung từng phiên tập trung giới thiệu tổng quan, hướng dẫn tạo lập, cập nhật hồ sơ, dữ liệu điện tử và khai thác, sử dụng hệ thống theo phân cấp, phân quyền.