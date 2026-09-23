Đảng ủy NHNN quán triệt, cụ thể hóa các nghị quyết của Trung ương gắn với nhiệm vụ ngành Ngân hàng

Hội nghị được tổ chức nhằm tiếp tục quán triệt những nội dung cốt lõi của các văn kiện được thông qua tại Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV và các nghị quyết, chỉ thị được quán triệt tại Hội nghị toàn quốc ngày 3/9/2026. Đồng thời cụ thể hóa các chủ trương này gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành Ngân hàng.

Đưa nghị quyết vào thực tiễn bằng nhiệm vụ, sản phẩm cụ thể

Theo Thống đốc, Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV đã ban hành 9 văn bản quan trọng, gồm 2 quy định, 5 nghị quyết và 2 kết luận. Trong đó, 5 nghị quyết tập trung vào các nội dung về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh; đổi mới mô hình phát triển Việt Nam; xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh; định hướng sửa đổi Luật Đất đai và các luật có liên quan; Chiến lược An ninh quốc gia.

Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thành công tốt đẹp, mở ra giai đoạn tổ chức thực hiện với yêu cầu cao hơn về trách nhiệm, kỷ luật và hiệu quả. Hội nghị đã thống nhất cao nhiều nội dung, quyết định nhiều chủ trương lớn về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển và bảo vệ đất nước. Đồng thời, Hội nghị cũng đã thống nhất nhận thức: “Triển khai phải rõ việc, rõ người, rõ thời hạn, rõ hiệu quả, rõ trách nhiệm. Chất lượng thực thi là thước đo năng lực lãnh đạo, cầm quyền và hiệu quả vận hành của hệ thống; phải chuyển nhận thức thành hành động, quyết tâm thành kết quả”.

Đồng chí Phạm Đức Ấn, Bí thư Đảng ủy, Thống đốc NHNN trực tiếp quán triệt các nội dung

Chương trình hành động vì vậy phải xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, cơ quan chủ trì, phối hợp, thẩm quyền, nguồn lực, tiến độ, sản phẩm, dữ liệu đánh giá và người chịu trách nhiệm; tránh hành chính hóa việc thực hiện, không lấy số lượng kế hoạch, hội nghị thay cho kết quả.

Đối với ngành Ngân hàng, ngay từ ngày 7/8/2026, Ban Thường vụ Đảng ủy NHNN đã ban hành Nghị quyết số 655-NQ/ĐUNHNN triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đầu mối, gắn với thời gian và tiến độ hoàn thành.

Cụ thể, Kế hoạch số 28-KH/ĐUNHNN triển khai Nghị quyết số 18 đã xác định 10 nhóm nhiệm vụ, trong đó có rà soát, hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật về tiền tệ, ngân hàng; nâng cao hiệu quả quản trị và cải cách hành chính; đẩy mạnh chuyển đổi số; phát triển thanh toán không dùng tiền mặt, thanh toán số an toàn, thuận tiện; phát huy vai trò của chính sách tiền tệ, tín dụng đối với phát triển kinh tế; tăng cường thanh tra, giám sát và hội nhập quốc tế.

Toàn cảnh Hội nghị

Đối với Nghị quyết số 19 về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam, ngành Ngân hàng xác định các nhóm nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến hoàn thiện khuôn khổ pháp lý; điều hành chính sách tiền tệ, tín dụng, ngoại hối; phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và thanh toán không dùng tiền mặt; cùng với thanh tra, giám sát, cơ cấu lại các tổ chức tín dụng và xử lý nợ xấu.

Đáng chú ý, trong triển khai Kết luận số 76, chuyển đổi số, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo được xác định là phương thức đột phá trong vận hành mô hình mới. Các nhiệm vụ đặt ra gồm hiện đại hóa hạ tầng số, xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung ngành Ngân hàng, kết nối và đồng bộ dữ liệu với Trung tâm dữ liệu quốc gia theo nguyên tắc “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”, đồng thời tái cấu trúc thủ tục hành chính trên nền dữ liệu và tăng cường kiểm tra, giám sát dựa trên dữ liệu.

Gắn việc quán triệt với nhiệm vụ thường xuyên của từng đơn vị

Đối với 5 nghị quyết và 1 chỉ thị được quán triệt tại Hội nghị toàn quốc ngày 3/9/2026, Đảng ủy NHNN đã ban hành Nghị quyết số 712-NQ/ĐUNHNN ngày 17/9/2026 để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện.

Theo đó, Ban Tổ chức tham mưu triển khai Nghị quyết số 23 và Nghị quyết số 24; Ban Tuyên giáo và Dân vận tham mưu thực hiện Nghị quyết số 25 và Chỉ thị số 07; Vụ Tín dụng tham mưu triển khai Nghị quyết số 26 về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; Vụ Dự báo, thống kê tham mưu triển khai Nghị quyết số 27 về phát triển vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia. Các đầu mối đã và đang triển khai các nhiệm vụ được phân công.

Trong nội dung quán triệt Nghị quyết số 24, tinh thần được nhấn mạnh là phát huy tính tiên phong, gương mẫu, đổi mới và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Việc đánh giá cán bộ phải coi trọng sản phẩm, hiệu quả công việc và kết quả thực tế, khắc phục tâm lý sợ sai, né tránh, đùn đẩy.

Các điểm cầu thuộc Đảng uỷ NHNN

Kết thúc Hội nghị, Thống đốc nhấn mạnh Nghị quyết số 655 và Nghị quyết số 712 của Đảng ủy NHNN đã cụ thể hóa các chủ trương thành những nhiệm vụ phù hợp với chức năng của ngành. Thống đốc đề nghị các cấp ủy trực thuộc, nhất là đồng chí bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị tiếp tục lãnh đạo, chỉ quán triệt đảng viên đơn vị mình học tập, nghiên cứu các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Trung ương với tinh thần, thái độ nghiêm túc để phục vụ hiệu quả cho công tác tham mưu của cá nhân, đơn vị, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị ngành Ngân hàng.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy theo phân công tiếp tục chỉ đạo cơ quan, đơn vị tham mưu việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định, Kết luận của Trung ương theo Nghị quyết số 655 và Nghị quyết số 712 đảm bảo chất lượng, hiệu quả, sát thực tiễn và yêu cầu “6 rõ”.

Văn phòng Đảng ủy tiếp tục đầu mối theo dõi, đôn đốc, tổng hợp việc xây dựng, ban hành và triển khai chương trình/kế hoạch của Đảng ủy NHNN thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định, Kết luận của Trung ương, báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy để kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh.

Đồng chí Lê Thị Mai Hương, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy NHNN phát biểu tiếp thu tại Hội nghị

Ngoài ra, Cơ quan Uỷ ban kiểm tra Đảng ủy NHNN tham mưu bổ sung việc kiểm tra, giám việc thực hiện các theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định, Kết luận của Trung ương; Nghị quyết số 655 và Nghị quyết số 712 của Đảng ủy NHNN vào chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm để thực hiện.

Phát biểu tiếp thu tại Hội nghị, đồng chí Lê Thị Mai Hương, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy NHNN khẳng định những nội dung đồng chí Bí thư Đảng ủy, Thống đốc NHNN quán triệt, định hướng tại Hội nghị là cơ sở quan trọng để các cấp ủy, tổ chức đảng và các đơn vị trong toàn Đảng bộ NHNN tiếp tục thống nhất nhận thức và tổ chức thực hiện trong thời gian tới.

Đồng chí Lê Thị Mai Hương cho biết, Nghị quyết số 655 và Nghị quyết số 712 của Đảng ủy NHNN đã cụ thể hóa các chủ trương của Đảng thành những nhiệm vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của ngành. Sau Hội nghị, các cấp ủy, đơn vị tiếp tục quán triệt tới cán bộ, đảng viên; đồng thời gắn việc thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định, Kết luận của Trung ương với nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng và công việc thường xuyên của từng đơn vị, tránh hình thức, chung chung.

Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy NHNN đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng và các vụ, cục, cơ quan, đơn vị căn cứ các kế hoạch, chương trình hành động đã được Đảng ủy NHNN ban hành và chức năng, nhiệm vụ của mình để tiếp tục nghiên cứu, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động hoặc rà soát, bổ sung các nhiệm vụ triển khai nghị quyết của Trung ương vào chương trình, kế hoạch của đơn vị, “bảo đảm rõ việc, rõ trách nhiệm và rõ tiến độ thực hiện”.