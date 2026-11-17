Quang cảnh hội nghị.

Đảng bộ MTTQ và các đoàn thể tỉnh có 12 tổ chức đảng trực thuộc với 265 đảng viên. Đảng ủy lãnh đạo công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị trong các cơ quan, tổ chức trực thuộc, gắn với công tác tập hợp, vận động nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Việc thực hiện quy trình quy hoạch nhằm chủ động chuẩn bị nguồn cán bộ cho nhiệm kỳ 2030-2035.

Đồng chí Đinh Quang Tuyên chủ trì các hội nghị.

Tại Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy lần thứ nhất, các đại biểu đã nghe quán triệt nội dung hội nghị; nghe trình bày tờ trình về công tác quy hoạch cán bộ. Trên cơ sở đó, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy thảo luận, bỏ phiếu kín giới thiệu nhân sự quy hoạch.

Các đại biểu bỏ phiếu kín giới thiệu nhân sự quy hoạch.

Tiếp đó, Hội nghị cán bộ chủ chốt thảo luận, phát hiện và giới thiệu nhân sự bằng phiếu kín trên cơ sở kết quả giới thiệu của Ban Thường vụ Đảng ủy. Từ kết quả giới thiệu của Hội nghị cán bộ chủ chốt, Ban Chấp hành Đảng bộ xem xét, thảo luận và bỏ phiếu kín giới thiệu nhân sự quy hoạch.

Tại Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy lần thứ hai, căn cứ kết quả tổng hợp, Ban Thường vụ Đảng ủy thảo luận, bỏ phiếu thống nhất giới thiệu nhân sự quy hoạch các chức danh diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý nhiệm kỳ 2030–2035.