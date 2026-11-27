Đồng chí Ma Thế Hồng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì Kỳ họp thứ mười ba Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Dự hội nghị có đồng chí Hà Trung Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng lãnh đạo các ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh cho ý kiến vào các nội dung tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể tỉnh.

Tại các hội nghị, đại biểu tập trung thảo luận, cho ý kiến đối với dự thảo Đề án đổi tên, sắp xếp tổ chức bộ máy Đảng bộ Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể tỉnh; dự thảo Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Đảng ủy; dự thảo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030. Các ý kiến tập trung làm rõ sự cần thiết, yêu cầu và tính phù hợp của các nội dung dự thảo, bảo đảm thống nhất trong tổ chức, hoạt động, phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm và mối quan hệ công tác, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đại diện ban chuyên môn trình bày những nội dung cho ý kiến tại kỳ họp.

Các hội nghị cũng xem xét công tác chuẩn bị Hội nghị biểu dương điển hình tiêu biểu trong công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số, người thực hành tín ngưỡng dân gian trên địa bàn tỉnh năm 2026; tiến độ Cuộc thi báo chí viết về “Dân vận khéo” trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2025-2030; Chương trình giám sát, phản biện xã hội năm 2027; Chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2027; kế hoạch kiểm tra tiến độ xây dựng, sửa chữa các công trình hạ tầng bị thiệt hại do bão số 10 (Bualoi) năm 2025 được hỗ trợ từ Ban vận động cứu trợ tỉnh; kế hoạch phòng, chống khủng bố giai đoạn 2026-2031; các nội dung chuẩn bị Hội nghị lần thứ 4 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, nhiệm kỳ 2025-2030 cùng một số nội dung về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên thuộc thẩm quyền.

Đồng chí Ma Thế Hồng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh kết luận tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể tỉnh.

Phát biểu kết luận các hội nghị, đồng chí Ma Thế Hồng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp thu đầy đủ ý kiến đại biểu, rà soát, hoàn thiện các dự thảo văn bản bảo đảm chặt chẽ, thống nhất, đúng quy định và phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Đối với các nhiệm vụ trọng tâm, đồng chí đề nghị chủ động rà soát tiến độ, xác định rõ trách nhiệm, phân công nhiệm vụ cụ thể, tăng cường phối hợp trong tổ chức thực hiện; chuẩn bị chu đáo các nội dung phục vụ hội nghị, chương trình, kế hoạch công tác đã đề ra. Đồng thời, tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của tập thể, từng cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trong thời gian tới.