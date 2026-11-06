Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng.

Tại buổi lễ, đồng chí Chá A Của đã trao tặng Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng cho đồng chí Lê Hồng Chương, đảng viên Chi bộ Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh.

Đồng chí Chá A Của, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu chúc mừng tại buổi lễ.

Các đại biểu dự buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Chá A Của chúc mừng đồng chí Lê Hồng Chương vinh dự được nhận Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng; khẳng định đây là phần thưởng cao quý của Đảng, ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành của người đảng viên. Đồng thời mong muốn đồng chí tiếp tục phát huy phẩm chất, bản lĩnh chính trị, tinh thần tiên phong, gương mẫu của người đảng viên; đóng góp kinh nghiệm, trí tuệ vào sự nghiệp xây dựng Đảng và phát triển quê hương, đất nước.

Đồng chí Chá A Của, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao tặng Huy hiệu Đảng cho đồng chí Lê Hồng Chương.

Đồng chí Chá A Của tặng hoa chúc mừng đồng chí Lê Hồng Chương.

Đồng chí Lê Hồng Chương phát biểu tại buổi lễ.

Trong không khí trang trọng, đồng chí Lê Hồng Chương bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi được nhận Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng; đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục giữ vững phẩm chất của người đảng viên, phát huy tinh thần trách nhiệm, gương mẫu và đóng góp tích cực cho sự phát triển của địa phương.

Đồng chí Lê Hồng Chương ký nhận trao tặng Huy hiệu Đảng.

Chi bộ Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tặng hoa chúc mừng đồng chí Lê Hồng Chương.