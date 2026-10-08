Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể thành phố Đồng Nai công bố quyết định về thành lập các chi, đảng bộ trực thuộc

Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể thành phố, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đồng Nai Huỳnh Thị Hằng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Văn Truyên

Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể thành phố, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đồng Nai Huỳnh Thị Hằng chủ trì hội nghị.

Cùng dự có: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể thành phố, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Anh Dũng; Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Đỗ Đức Hòa.

Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể thành phố, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huỳnh Thị Hằng và Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Đỗ Đức Hòa trao quyết định thành lập Đảng bộ Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố. Ảnh: Quốc Vũ

Tại hội nghị, sau khi ban tổ chức công bố các quyết định về thành lập 13 chi, đảng bộ trực thuộc Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể thành phố, lãnh đạo Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể thành phố đã lần lượt trao quyết định về công tác cán bộ, cụ thể: trao quyết định thành lập Đảng bộ Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và chỉ định đồng chí Nguyễn Tấn Phú, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố làm Bí thư Đảng ủy.

Trao quyết định thành lập Đảng bộ Liên đoàn Lao động thành phố và chỉ định đồng chí Nguyễn Quốc Dũng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố làm Bí thư Đảng ủy.

Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể thành phố, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huỳnh Thị Hằng và Thành ủy viên, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể thành phố Lê Thị Thái trao quyết định thành lập Đảng bộ Thành đoàn. Ảnh: Văn Truyên

Trao quyết định thành lập Đảng bộ Thành đoàn và chỉ định đồng chí Nguyễn Minh Kiên, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Bí thư Thành đoàn làm Bí thư Đảng ủy.

Trao quyết định thành lập Đảng bộ Hội Luật gia thành phố và chỉ định đồng chí Phan Văn Châu, Chủ tịch Hội Luật gia thành phố làm Bí thư Đảng ủy.

Trao quyết định thành lập Chi bộ Hội Nông dân thành phố và chỉ định đồng chí Cao Tiến Sỹ, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố làm Bí thư Chi bộ.

Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể thành phố, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huỳnh Thị Hằng và Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lưu Thị Hà trao quyết định thành lập Chi bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố. Ảnh: Văn Truyên

Trao quyết định thành lập Chi bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố và chỉ định đồng chí Lê Thị Thanh Loan, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố làm Bí thư Chi bộ.

Trao quyết định thành lập Chi bộ Hội Cựu chiến binh thành phố và chỉ định đồng chí Nguyễn Văn Phơi, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố làm Bí thư Chi bộ.

Trao quyết định thành lập Chi bộ Liên minh Hợp tác xã thành phố và chỉ định đồng chí Nguyễn Thanh Hiền, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã thành phố làm Phó Bí thư Chi bộ.

Trao quyết định thành lập Chi bộ Hội Văn học Nghệ thuật thành phố và chỉ định đồng chí Giang Mạnh Hà, Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật thành phố làm Bí thư Chi bộ.

Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể thành phố, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huỳnh Thị Hằng và Thành ủy viên, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể thành phố Lê Thị Thái trao quyết định thành lập Chi bộ Liên minh Hợp tác xã thành phố. Ảnh: Quốc Vũ

Trao quyết định thành lập Chi bộ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố và chỉ định đồng chí Hoàng Thị Bích Hằng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố làm Bí thư Chi bộ.

Trao quyết định thành lập Chi bộ Hội Chữ thập đỏ thành phố và chỉ định đồng chí Nguyễn Tấn Hưng, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố làm Bí thư Chi bộ.

Trao quyết định thành lập Chi bộ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố và chỉ định đồng chí Nguyễn Thành Trí, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố làm Bí thư Chi bộ.

Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể thành phố, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huỳnh Thị Hằng và Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lưu Thị Hà trao quyết định thành lập Chi bộ Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố. Ảnh: Văn Truyên

Trao quyết định thành lập Chi bộ Cơ quan Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể thành phố và chỉ định đồng chí Lê Thanh Tiến, Phó Trưởng ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể thành phố làm Bí thư Chi bộ.

Sau khi có các quyết định về thành lập các chi, đảng bộ trực thuộc, hiện Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể thành phố có 464 đảng viên.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể thành phố, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huỳnh Thị Hằng chúc mừng các tổ chức Đảng và các đồng chí được Ban Thường vụ Đảng ủy chỉ định tham gia cấp ủy các chi, đảng bộ trực thuộc.

Để các tổ chức Đảng nhanh chóng đi vào hoạt động nề nếp, hiệu quả, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể thành phố, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huỳnh Thị Hằng đề nghị các đồng chí trong cấp ủy các chi, đảng bộ trực thuộc cần khẩn trương xây dựng Quy chế làm việc của cấp ủy, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí ủy viên. Xây dựng chương trình công tác toàn khóa, hàng năm, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết và thống nhất cao. Đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt theo hướng thiết thực, gắn liền với nhiệm vụ chính trị chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị.

Mỗi cấp ủy viên, nhất là đồng chí bí thư, phó bí thư phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, giữ gìn đạo đức lối sống, thực sự là hạt nhân quy tụ khối đại đoàn kết nội bộ. Chú trọng công tác phát triển đảng viên mới, đảm bảo số lượng và chất lượng. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ Đảng, phòng ngừa sai phạm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ…