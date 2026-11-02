Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể thành phố Đà Nẵng trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 7/11

Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể thành phố trao tặng Huy hiệu Đảng cho 6 đảng viên. Ảnh: NGỌC HÀ

Tham dự có Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể thành phố, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Đình Vĩnh; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể thành phố, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Thị Thu Lan; Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể thành phố Phạm Thị Thảo Nguyên.

Thực hiện Quyết định số 1160-QĐ/TU ngày 13/10/2026 của Ban Thường vụ Thành ủy về tặng Huy hiệu Đảng, Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể thành phố trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho 5 đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ 1 và Chi bộ 3 thuộc Đảng bộ Đoàn Luật sư thành phố, Chi bộ Ban Công tác Cựu chiến binh thành phố, Chi bộ Hội Luật gia thành phố; trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 1 đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ Hội Bảo trợ Phụ nữ và trẻ em nghèo bất hạnh thành phố.

Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể thành phố, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Đình Vĩnh phát biểu tại lễ trao tặng. Ảnh: NGỌC HÀ

Phát biểu tại lễ trao tặng, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể thành phố, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Đình Vĩnh nhấn mạnh, đây không chỉ là phần thưởng cao quý của Đảng, ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện và những đóng góp đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc mà còn là niềm tự hào của gia đình, chi bộ và toàn Đảng bộ.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với các đảng viên được trao Huy hiệu Đảng. Ảnh: NGỌC HÀ

Đồng thời mong muốn các đảng viên tiếp tục phát huy phẩm chất, bản lĩnh chính trị, tinh thần tiên phong, gương mẫu và kinh nghiệm của người đảng viên; tích cực xây dựng chi bộ, Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh; đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố.

Đặc biệt, cần tiếp tục quan tâm giáo dục chính trị tư tưởng, dìu dắt, bồi dưỡng thế hệ trẻ, góp phần phát hiện, giáo dục những quần chúng ưu tú, tạo nguồn phát triển đảng viên, xây dựng đội ngũ kế cận có đủ phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.