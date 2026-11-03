Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh trao Huy hiệu Đảng tặng 2 đảng viên

Dự buổi lễ có các đồng chí: Đinh Công Thực - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Quang Hưng - Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban MTTQ tỉnh...

Các đồng chí Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Bùi Văn Luyến.

Theo Quyết định số 718-QĐ/TU ngày 19/10/2026, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định tặng, truy tặng, tặng sớm, truy tặng sớm Huy hiệu Đảng đợt 7/11/2026 cho 2.983 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh. Trong đó, Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể tỉnh vinh dự có 2 đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng.

Cụ thể, đồng chí Bùi Văn Luyến - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh được nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng; đồng chí Vương Kim Ánh - Đại biểu Quốc hội khóa XVI, Phó Trưởng Ban Kiểm tra Hội Cựu chiến binh tỉnh được nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đinh Công Thực đánh giá cao sự cống hiến và chúc mừng 2 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng đợt này. Đồng chí cho rằng, đây không chỉ là niềm vinh dự của cá nhân mỗi đảng viên và gia đình, mà còn là niềm tự hào của tổ chức đảng nơi các đồng chí sinh hoạt và của toàn Đảng bộ.

Các đồng chí được tặng Huy hiệu Đảng đợt này bày tỏ niềm tự hào và khẳng định sẽ tiếp tục phát huy bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần tiên phong, gương mẫu của người đảng viên, quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh tặng hoa 2 đồng chí không tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030.

Sau lễ trao tặng Huy hiệu Đảng, các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh đã tặng hoa 2 đồng chí không tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030, gồm: Bùi Văn Luyến - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Lương Ngọc Thạch - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.