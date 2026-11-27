Đại tá Bùi Đăng Khỏa, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn 683 chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đại diện các cơ quan Cục Xe máy - Vận tải.

Thiếu tướng Nguyễn Hoàng Nam, Bí thư Đảng ủy, Phó cục trưởng Cục Xe máy - Vận tải phát biểu chỉ đạo.

Năm 2026, Đảng ủy Lữ đoàn 683 đã lãnh đạo, triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt và xuất sắc. Nổi bật là, đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định các cấp về công tác vận tải quân sự; duy trì thực hiện nghiêm nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn; tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì.

Đại tá Bùi Đăng Khỏa, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn 683 chủ trì hội nghị.

Các hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, dân vận trên địa bàn được triển khai thực hiện hiệu quả như: Làm tốt nhiệm vụ làm điểm Đề án 1371 được Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật giao; tổ chức thành công “Phiên chợ 0 đồng” trên địa bàn phường Hải Vân (TP Đà Nẵng); phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương trao tặng nhiều phần quà, hàng hóa, vật tư thiết yếu cho nhân dân, đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn TP Đà Nẵng, tỉnh Quảng Trị, tỉnh Gia Lai.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Hoàng Nam ghi nhận và biểu dương những kết quả Lữ đoàn 683 đã đạt được trong năm; đồng thời yêu cầu Đảng ủy Lữ đoàn 683 trong năm 2027 cần tăng cường hơn nữa công tác chính trị tư tưởng, làm tốt công tác giáo dục, tuyên truyền cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức đầy đủ, sâu sắc về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhiệm vụ vận chuyển; phấn đấu hoàn thành vượt các chỉ tiêu theo Chỉ lệnh Cục Xe máy - Vận tải giao. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng mô hình "Chi bộ 4 tốt"; đẩy mạnh thực hiện “3 giỏi, 3 xây, 3 chống”; thực hiện nghiêm Quy chế dân chủ cơ sở; đẩy mạnh các hoạt động đền ơn đáp nghĩa nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Cùng với đó, làm tốt công tác chuẩn bị và sẵn sàng tham gia vận chuyển bảo đảm cho quần đảo Trường Sa. Thực hiện hiệu quả Phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” và Cuộc vận động 50; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật.