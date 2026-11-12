Đảng ủy Liên hiệp Hội Việt Nam kiện toàn nhân sự, số hóa hồ sơ đảng viên

Hội nghị do đồng chí Châu Văn Minh, Bí thư Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam), và đồng chí Phạm Ngọc Linh, Phó Bí thư Thường trực, chủ trì. Tham dự hội nghị có đại diện Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tuyên giáo Trung ương, các ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, lãnh đạo Liên hiệp Hội Việt Nam, bí thư, phó bí thư các chi bộ trực thuộc cùng đội ngũ cán bộ chủ chốt của cơ quan.

Đồng chí Châu Văn Minh, Bí thư Đảng ủy LHHVN và đồng chí Phạm Ngọc Linh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy LHHVN trao Quyết định cho các đồng chí được chỉ định bổ sung tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Liên hiệp Hội Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030

Mở đầu chương trình, đồng chí Trần Thị Hồng Ánh, Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Đảng ủy Liên hiệp Hội Việt Nam, công bố Quyết định số 75 ngày 16/10/2026 của Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương về việc chỉ định bổ sung 3 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Liên hiệp Hội Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030.

Ba đồng chí được chỉ định bổ sung vào Ban Chấp hành gồm Trương Xuân Lam, Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam; Đỗ Nguyên Hưng, Bí thư Chi bộ, Tổng Thư ký Hội Tự động hóa Việt Nam; và Nguyễn Mạnh Quỳnh, Bí thư Chi bộ, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Sinh vật cảnh Việt Nam. Trong đó, hai đồng chí đang trực tiếp phụ trách chi bộ tại các hội thành viên, góp phần đưa tiếng nói từ cơ sở vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Liên hiệp Hội Việt Nam. Thay mặt cấp ủy, đồng chí Châu Văn Minh và đồng chí Phạm Ngọc Linh đã trao quyết định cho ba ủy viên mới.

Cũng tại hội nghị, Đảng ủy Liên hiệp Hội Việt Nam thực hiện bước 3 trong quy trình giới thiệu nhân sự kiện toàn các chức danh nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Nguyễn Quyết Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Tổng Thư ký Liên hiệp Hội Việt Nam, trình bày Tờ trình số 706 ngày 10/11/2026 về việc kiện toàn 4 vị trí, gồm 1 ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, 1 Phó Bí thư Đảng ủy và 2 ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu nhân sự Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ LHHVN, Phó Bí thư Đảng ủy LHHVN và Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy LHHVN

Sau đó, các đại biểu bỏ phiếu giới thiệu nhân sự cho từng chức danh. Theo Đảng ủy Liên hiệp Hội Việt Nam, quy trình được triển khai chặt chẽ, đúng quy định của Đảng, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan, công khai và minh bạch. Việc kiện toàn nhân sự nhằm xây dựng đội ngũ cấp ủy đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, đáp ứng yêu cầu nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng.

Bên cạnh công tác cán bộ, hội nghị tập trung thảo luận thực trạng sinh hoạt đảng và công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2026. Đảng ủy Liên hiệp Hội Việt Nam đã ban hành công văn kèm bộ biểu mẫu hướng dẫn, làm căn cứ để các chi bộ tổ chức kiểm điểm đúng quy định, bảo đảm thực chất và gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị.

Nhiệm vụ được hội nghị nhấn mạnh là số hóa hồ sơ đảng viên. Theo kế hoạch cập nhật cơ sở dữ liệu Sổ tay đảng viên điện tử của Đảng ủy cấp trên, Đảng bộ Liên hiệp Hội Việt Nam phải số hóa hơn 700 hồ sơ và chuẩn hóa dữ liệu về tổ chức đảng, đảng viên. Công việc này giúp thống nhất thông tin, hỗ trợ quản lý, theo dõi đảng viên và từng bước hiện đại hóa công tác điều hành của Đảng bộ.

Tuy nhiên, khối lượng công việc này đặt ra yêu cầu phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị, nhất là với một Đảng bộ có đông đảng viên, nhiều chi bộ trực thuộc và cơ cấu độ tuổi đa dạng như Liên hiệp Hội Việt Nam. Một bộ phận đảng viên chưa quen với các thao tác trên nền tảng số. Vì vậy, Đảng ủy Liên hiệp Hội Việt Nam yêu cầu Văn phòng Đảng ủy và các chi bộ phối hợp chặt chẽ, bảo đảm hồ sơ được số hóa đầy đủ, chính xác và thống nhất.

Các nội dung được triển khai tại hội nghị tạo cơ sở để Đảng ủy Liên hiệp Hội Việt Nam tiếp tục kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.