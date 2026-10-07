Đảng ủy Kiểm toán nhà nước triển khai phong trào 'Dân vận khéo' giai đoạn 2026-2030

Trong thực hiện nhiệm vụ kiểm toán, “Dân vận khéo” được gắn với đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động kiểm toán; có phương pháp, cách làm mới, sản phẩm và kết quả cụ thể; kịp thời phát hiện, kiến nghị xử lý sai phạm, lãng phí và bất cập của cơ chế, chính sách. Ảnh: TL

Hướng dẫn số 1536-HD/ĐU được ban hành trên cơ sở Hướng dẫn số 25-HD/BTGDVTW ngày 11/6/2026 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương và Hướng dẫn số 01-HD/ĐUQH ngày 16/9/2026 của Đảng ủy Quốc hội, với mục tiêu cụ thể hóa phong trào phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Đảng ủy KTNN, góp phần nâng cao chất lượng tham mưu, thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ngành và các mục tiêu, nhiệm vụ đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 đề ra.

Đảng ủy KTNN yêu cầu phong trào được triển khai nghiêm túc, đồng bộ, thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức. Nội dung thi đua phải gắn với đặc điểm, nhiệm vụ chính trị của từng tổ chức, cá nhân, cơ quan, đơn vị. Các mô hình phải có mục tiêu, nội dung, tiêu chí, sản phẩm và kết quả cụ thể, bảo đảm tính khả thi, có khả năng áp dụng trong thực tiễn, có giá trị lan tỏa trong toàn Ngành.

Đối tượng tham gia gồm các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy KTNN, các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy, tổ chức chính trị - xã hội và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên trong Đảng bộ KTNN.

Theo Hướng dẫn, mô hình “Dân vận khéo” cấp cơ sở là những mô hình tập thể hoặc cá nhân đăng ký xây dựng xuất phát từ yêu cầu thực tiễn của đảng bộ, chi bộ, các vụ, đơn vị, nhằm tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động đối với việc chấp hành các chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; có sáng kiến hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong tham mưu, thực hiện nhiệm vụ chính trị của cá nhân, đơn vị. Đồng thời, phải có số điểm từng tiêu chí đạt từ 50% trở lên, tổng số điểm từ 60 điểm trở lên và có số liệu, tài liệu kiểm chứng.

Đối với mô hình cấp Đảng bộ KTNN, mô hình “Dân vận khéo” là những mô hình tiêu biểu được lựa chọn từ các mô hình tiêu biểu ở cấp cơ sở, đã đăng ký với Ban Thường vụ Đảng ủy và được chấp nhận. Kết quả phải đạt hoặc vượt các nội dung, tiêu chí do tập thể hoặc cá nhân đăng ký đề ra; có hiệu quả thiết thực, được nhân rộng trong phạm vi toàn Ngành và phát huy tác dụng động viên mọi người làm theo. Số điểm từng tiêu chí phải đạt từ 50% trở lên, tổng số điểm từ 80 điểm trở lên và có tài liệu kiểm chứng.

Gương điển hình “Dân vận khéo” các cấp là những cá nhân, tập thể được lựa chọn, đánh giá, công nhận sau quá trình thực hiện từ các mô hình Dân vận khéo; có uy tín, đạo đức, trách nhiệm, có cách làm hay, sáng tạo, có tính lan tỏa và có giá trị nhân rộng. Điểm đánh giá, công nhận gương điển hình “Dân vận khéo” các cấp phải có số điểm từng tiêu chí đạt từ 50% trở lên và tổng số điểm từ 95 điểm trở lên.

Trong giai đoạn 2026-2030, phong trào tập trung vào các lĩnh vực xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, thực hiện nhiệm vụ kiểm toán và chuyển đổi số của KTNN.

Trong xây dựng Đảng, trọng tâm là nắm chắc tình hình cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động; vận động thực hiện hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; vận động cán bộ, đảng viên nêu gương, đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Trong xây dựng cơ quan, đơn vị, phong trào gắn với cải cách hành chính, nâng cao chất lượng tham mưu, thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn; xây dựng cơ quan, đơn vị “liêm chính, kiến tạo, hành động, phục vụ Nhân dân”; ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; thực hiện dân chủ ở cơ sở, tiết kiệm, chống lãng phí và khuyến khích cán bộ, công chức theo tinh thần “7 dám”: dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn thử thách, dám hành động vì lợi ích chung.

Đối với nhiệm vụ kiểm toán, “Dân vận khéo” được gắn với đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động kiểm toán; có phương pháp, cách làm mới, sản phẩm và kết quả cụ thể; kịp thời phát hiện, kiến nghị xử lý sai phạm, lãng phí và bất cập của cơ chế, chính sách; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả theo dõi thực hiện kiến nghị kiểm toán; cung cấp thông tin giúp Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội thực hiện chức năng giám sát theo quy định.

Trong chuyển đổi số, các mô hình tập trung tuyên truyền, vận động, nghiên cứu, ứng dụng và triển khai công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động của KTNN; vận động các đơn vị được kiểm toán và cơ quan liên quan phối hợp, chia sẻ dữ liệu điện tử; nghiên cứu phương pháp kiểm toán mới dựa trên dữ liệu và AI; ứng dụng công nghệ số vào quy trình kiểm toán; xây dựng Kho dữ liệu dùng chung toàn Ngành và phát triển hạ tầng số, bảo đảm an toàn thông tin.

Một yêu cầu xuyên suốt là tập thể, cá nhân tham gia phong trào được công nhận là mô hình “Dân vận khéo” trước hết phải bảo đảm tiêu chí gương mẫu, đi đầu trong việc vận động, thu hút, tập hợp được nhiều cá nhân, tổ chức tham gia phong trào. Các mô hình phải bảo đảm mục tiêu “6 rõ”: “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền”; có tính hiệu quả, thiết thực, sáng tạo, phù hợp thực tiễn, có khả năng lan tỏa, nhân rộng và gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Mô hình phải có kế hoạch, mục tiêu, lộ trình cụ thể; có sự phối hợp, kiểm tra, giám sát và sản phẩm, kết quả xác định được.

Thang điểm áp dụng đối với mô hình “Dân vận khéo” cấp Đảng ủy KTNN là 100 điểm, gồm tiêu chí chung 40 điểm và tiêu chí cụ thể 60 điểm. Các tổ chức Đảng trực thuộc, cơ quan tham mưu, giúp việc và tổ chức chính trị - xã hội thuộc Đảng ủy KTNN căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tiễn để cụ thể hóa hoặc áp dụng tiêu chí, thang điểm theo Hướng dẫn.

Về tiến độ, trong Quý IV năm 2026, các chi bộ, đảng bộ cơ sở, đảng bộ trực thuộc Đảng ủy KTNN phải hoàn thành triển khai phong trào, xây dựng và ban hành tiêu chí cụ thể, thang điểm 100 điểm của đơn vị trước 30/10/2026 để áp dụng thống nhất từ năm 2027. Việc đăng ký xây dựng mô hình “Dân vận khéo” tại đảng bộ, chi bộ để làm cơ sở lựa chọn mô hình cấp Đảng bộ KTNN hoàn thành trước 30/11/2026.../.