Đảng ủy Học viện Hậu cần tổ chức trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng

Trung tướng, GS, TS Phan Tùng Sơn, Phó bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện chủ trì buổi lễ. Dự buổi lễ có các đồng chí trong Đảng ủy, Ban giám đốc, cùng đông đảo cán bộ, giảng viên, học viên của Học viện.

Trung tướng Dương Đức Thiện nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng tại buổi lễ.

Trung tướng Dương Đức Thiện nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp công tác tổ chức xây dựng Đảng”.

Các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban giám đốc Học viện Hậu cần tặng hoa chúc mừng Trung tướng Dương Đức Thiện.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Dương Đức Thiện bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi được nhận những phần thưởng cao quý của Đảng, đồng thời gửi lời cảm ơn sâu sắc đến lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng... đã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tin tưởng giao nhiệm vụ, cũng như đồng hành, giúp đỡ và tạo điều kiện để đồng chí được học tập, rèn luyện, công tác và trưởng thành. Đồng chí khẳng định sẽ tiếp tục cống hiến sức lực, trí tuệ và sự tâm huyết phục vụ Đảng, Tổ quốc, nhân dân, Quân đội và Học viện; gương mẫu về mọi mặt, hoàn thành mọi chức trách, nhiệm vụ được giao.

Trung tướng Dương Đức Thiện phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu chúc mừng đảng viên được trao phần thưởng, Trung tướng Phan Tùng Sơn nhấn mạnh, những phần thưởng cao quý được trao tặng là sự ghi nhận của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đối với quá trình phấn đấu, rèn luyện, cống hiến, cũng như những đóng góp của Trung tướng Dương Đức Thiện đối với sự nghiệp xây dựng Đảng nói chung và xây dựng Đảng bộ Học viện Hậu cần nói riêng.

Trung tướng Phan Tùng Sơn phát biểu tại buổi lễ.

Quang cảnh buổi lễ.

Đồng chí Phó bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện khẳng định: Việc trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp công tác tổ chức xây dựng Đảng” không chỉ là niềm vinh dự, tự hào của cá nhân đồng chí Bí thư Đảng ủy Học viện và gia đình, mà còn là niềm tự hào, niềm vui chung của cấp ủy, chỉ huy các cấp và toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Học viện Hậu cần.