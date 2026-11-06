Đảng ủy Học viện Hải quân tổ chức trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

Chiều 6-11, Đảng ủy Học viện Hải quân tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng đợt 7-11. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện chủ trì.

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đảng viên.

Tại buổi lễ, Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đảng viên Phan Thanh Thiêm - Chi bộ Khoa Cảnh sát biển. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, ghi nhận quá trình tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng, lòng trung thành với Đảng và những đóng góp của người đảng viên trong suốt chặng đường công tác, cống hiến.

Chi bộ Khoa Cảnh sát biển chúc mừng đảng viên.

Phát biểu buổi lễ, Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan chúc mừng đảng viên vinh dự được nhận Huy hiệu Đảng. Đây là sự ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện, cống hiến, trách nhiệm của đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, Quân đội và Học viện Hải quân. Đồng thời là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên học tập, noi gương các thế hệ đảng viên đi trước, tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, quyết tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.