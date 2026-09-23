Đảng ủy HĐND TPHCM công bố quyết định thành lập 6 chi bộ

Dự lễ có các đồng chí: Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TPHCM; cùng các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Võ Văn Minh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM trao quyết định thành lập Chi bộ Công tác Quốc hội. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thị Minh Hà, Phó trưởng Phòng Công tác HĐND TPHCM, công bố các quyết định của Đảng ủy HĐND TPHCM về thành lập các chi bộ trực thuộc Đảng bộ HĐND TPHCM; chỉ định cấp ủy, Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ.

Theo đó, Đảng ủy HĐND TPHCM quyết định thành lập Chi bộ Công tác Quốc hội gồm 19 đảng viên; chỉ định cấp ủy, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ Công tác Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 3 đồng chí. Đồng chí Trần Thị Diệu Thúy, Thành ủy viên, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TPHCM, Đảng ủy viên Đảng ủy HĐND TPHCM làm Bí thư Chi bộ. Đồng chí Đỗ Hữu Tùng, Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TPHCM làm Phó Bí thư Chi bộ.

Đồng chí Võ Văn Minh và đồng chí Nguyễn Văn Thọ trao quyết định thành lập Chi bộ Công tác HĐND. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chi bộ Công tác HĐND gồm 40 đảng viên; chỉ định cấp ủy, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ Công tác HĐND nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 5 đồng chí. Đồng chí Võ Anh Tuấn, Đảng ủy viên Đảng ủy HĐND TPHCM, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TPHCM làm Bí thư Chi bộ. Đồng chí Ngô Lan Chi, Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TPHCM làm Phó Bí thư Chi bộ.

Đồng chí Nguyễn Văn Thọ trao quyết định thành lập Chi bộ Ban Kinh tế - Ngân sách. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chi bộ Ban Kinh tế - Ngân sách gồm 13 đảng viên; chỉ định cấp ủy, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ Ban Kinh tế - Ngân sách nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 3 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Công Danh, Thành ủy viên, Đảng ủy viên Đảng ủy HĐND TPHCM, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TPHCM làm Bí thư chi bộ. Đồng chí Huỳnh Thanh Hùng, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TPHCM làm Phó Bí thư Chi bộ.

Chi bộ Ban Đô thị nhận quyết định thành lập. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chi bộ Ban Đô thị gồm 10 đảng viên; chỉ định cấp ủy, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ Ban Đô thị, nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 3 đồng chí. Đồng chí Hoàng Tùng, Đảng ủy viên Đảng ủy HĐND TPHCM, Trưởng Ban Đô thị HĐND TPHCM làm Bí thư Chi bộ. Đồng chí Nguyễn Thị Hải Yến, Phó Trưởng Ban Đô thị HĐND TPHCM làm Phó Bí thư Chi bộ.

Chi bộ Ban Văn hóa - Xã hội nhận quyết định thành lập. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chi bộ Ban Văn hóa – Xã hội gồm 11 đảng viên; chỉ định cấp ủy, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ Ban Văn hóa – Xã hội nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 3 đồng chí. Đồng chí Cao Thanh Bình, Đảng ủy viên Đảng ủy HĐND TPHCM, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TPHCM làm Bí thư Chi bộ. Đồng chí Nguyễn Thị Thảo Nguyên, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy HĐND TPHCM, Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TPHCM làm Phó Bí thư chi bộ.

Chi bộ Ban Pháp chế nhận quyết định thành lập. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chi bộ Ban Pháp chế gồm 10 đảng viên; chỉ định cấp ủy, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ Ban Pháp chế nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 3 đồng chí. Đồng chí Phạm Quỳnh Anh, Đảng ủy viên Đảng ủy HĐND TPHCM, Trưởng Ban Pháp chế HĐND TPHCM làm Bí thư chi bộ. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Mai, Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND TPHCM làm Phó Bí thư chi bộ.

Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TPHCM, đề nghị các chi bộ sau khi được thành lập khẩn trương ổn định tổ chức, thực hiện đúng các quy định của Đảng; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí lưu ý, cấp ủy các chi bộ cần tập trung triển khai thực hiện nghiêm các quy định của Trung ương và Thành ủy TPHCM, cụ thể hóa các chỉ đạo của Thành ủy TPHCM phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng chi bộ; đồng thời thực hiện tốt nhiệm vụ do Đảng ủy HĐND TPHCM giao.

Đồng chí đề nghị mỗi đảng viên nêu cao tính tiên phong, gương mẫu, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, làm gương cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động noi theo. Cấp ủy các chi bộ cần phát huy tinh thần đoàn kết, phối hợp chặt chẽ, cùng thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị; nâng cao chất lượng tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy HĐND TPHCM và Thường trực HĐND TPHCM trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2026 và cả nhiệm kỳ 2025-2030.

Thay mặt cấp ủy các chi bộ phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Võ Anh Tuấn, Bí thư Chi bộ Công tác HĐND, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TPHCM, khẳng định, các cấp ủy các chi bộ cùng toàn thể đảng viên sẽ nỗ lực, cố gắng, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, thực hiện nghiêm các quy định của Đảng và hoàn thành tốt nhiệm vụ; xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, góp phần xây dựng Đảng bộ HĐND TPHCM vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Trước đó, Thành ủy TPHCM đã công bố quyết định của Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM về thành lập Đảng bộ HĐND TPHCM, là đảng bộ cơ sở, trực thuộc Thành ủy TPHCM. Đảng bộ HĐND TPHCM có 6 tổ chức đảng trực thuộc; chuyển giao Đảng bộ Đoàn ĐBQH và HĐND TPHCM cùng 103 đảng viên trực thuộc Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM về trực thuộc Đảng ủy HĐND TPHCM.