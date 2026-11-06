Đảng ủy HĐND tỉnh trao tặng Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng cho các đảng viên

Các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh và lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng hai đồng chí được tặng Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng.

Các đại biểu dự buổi lễ trao Huy hiệu Đảng.

Tại buổi lễ, đại diện Văn phòng Đảng ủy HĐND tỉnh đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc trao tặng Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng đợt 2/9/2026 cho đồng chí Bùi Hoàng Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh và đồng chí Phạm Văn Tạo, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh.

Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao tặng Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng cho các đảng viên.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã trao tặng Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng và phát biểu chúc mừng hai đồng chí. Đồng chí nhấn mạnh, Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng là phần thưởng cao quý, ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện, trưởng thành và những đóng góp của hai đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, sự phát triển của quê hương, đất nước và hạnh phúc của Nhân dân.

Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chúc mừng hai đồng chí được tặng Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định, việc hai đồng chí được trao tặng Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng không chỉ là niềm vinh dự, tự hào của cá nhân và gia đình mà còn là niềm vui chung của Đảng bộ HĐND tỉnh. Đồng chí mong muốn hai đảng viên tiếp tục phát huy kinh nghiệm, phẩm chất và tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đảng viên, tích cực tham gia xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; đồng thời đề nghị toàn thể đảng viên trong Đảng bộ tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, góp phần xây dựng tổ chức đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Thay mặt các đảng viên được trao tặng Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng, đồng chí Bùi Hoàng Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại buổi lễ.

Thay mặt các đảng viên được trao tặng Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng, đồng chí Bùi Hoàng Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh bày tỏ niềm vinh dự, xúc động khi đón nhận phần thưởng cao quý của Đảng; đồng thời chia sẻ, từ khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng, bản thân hai đồng chí luôn nhận thức sâu sắc trách nhiệm của người đảng viên, xác định phải tận tâm, tận tụy phục vụ Nhân dân, tuyệt đối trung thành với lý tưởng cách mạng của Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân. Trong quá trình công tác, dù ở cương vị cán bộ chuyên môn hay lãnh đạo, luôn nỗ lực rèn luyện, giữ vững bản lĩnh chính trị, trau dồi đạo đức cách mạng, nâng cao năng lực công tác.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh khẳng định, thời gian tới sẽ nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; tiếp tục giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong đó, tập trung nghiên cứu, tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo ban hành các cơ chế, chính sách góp phần nâng cao đời sống Nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; xây dựng Đảng bộ HĐND tỉnh và cơ quan HĐND tỉnh ngày càng vững mạnh.

Đồng chí cũng trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện, giúp đỡ của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đảng ủy HĐND tỉnh cùng các đồng chí, đồng nghiệp trong suốt quá trình công tác.