Đảng ủy HĐND tỉnh Thái Nguyên thực hiện quy trình công tác cán bộ

Đồng chí Bùi Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ trì các hội nghị.

Đồng chí Bùi Văn Lương chủ trì Hội nghị.

Các hội nghị tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm và Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030; Trưởng các ban HĐND tỉnh, Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Đồng chí Đỗ Đức Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại các hội nghị, đồng chí Bùi Văn Lương nhấn mạnh, việc rà soát, bổ sung quy hoạch phải gắn với yêu cầu nhiệm vụ, tiêu chuẩn chức danh, phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực và uy tín của cán bộ; qua đó xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Đảng ủy HĐND tỉnh.

Đồng chí Bùi Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu.

Đồng chí đề nghị các đại biểu căn cứ tiêu chuẩn, nguồn quy hoạch, quy trình, quy định; nghiên cứu kỹ hồ sơ, danh sách quy hoạch cán bộ đã được phê duyệt; thực hiện giới thiệu, lựa chọn bảo đảm khách quan, công tâm.

Các hội nghị đã tiến hành đầy đủ các bước trong quy trình công tác cán bộ theo quy định, đảm bảo chặt chẽ, dân chủ, đúng nguyên tắc, công khai, minh bạch.