Đảng ủy HĐND tỉnh: Tập huấn nhận diện phương thức, thủ đoạn phát tán thông tin xấu độc trên không gian mạng

Dự hội nghị có đồng chí Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ HĐND tỉnh; đảng viên thuộc Đảng bộ HĐND tỉnh; công chức, người lao động thuộc Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh.

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Các đại biểu dự hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đồng chí đề nghị báo cáo viên truyền đạt những vấn đề trọng tâm, nổi bật trong nhận diện phương thức, thủ đoạn phát tán thông tin xấu độc, xuyên tạc của thế lực thù địch trên mạng xã hội và các biện pháp đấu tranh, xử lý.

Đồng chí đề nghị đại biểu dự hội nghị phát huy tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc lắng nghe, tiếp thu các nội dung, mạnh dạn trao đổi khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn. Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động phải biến nhận thức thành hành động, trở thành tuyên truyền viên tích cực, phản bác, đấu tranh với các thông tin xấu độc trên không gian mạng. Qua đó góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ HĐND tỉnh, nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan dân cử.

Báo cáo viên truyền đạt nội dung tập huấn

Các đại biểu tham dự tập huấn

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo viên truyền đạt các nội dung như: âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; nhận diện phương thức, thủ đoạn phát tán thông tin xấu độc, xuyên tạc của các thế lực thù địch trên mạng xã hội; các biện pháp đấu tranh, xử lý và phương hướng công tác trọng tâm thời gian tới...