Đảng ủy HĐND tỉnh nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIV

Quang cảnh hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Cùng dự hội nghị có các đồng chí Thường trực Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ; lãnh đạo các cơ quan của HĐND tỉnh, các Chi bộ trực thuộc và toàn thể đảng viên Đảng bộ HĐND tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe quán triệt nội dung cốt lõi các kết luận, nghị quyết, quy định của Trung ương và chương trình hành động, kế hoạch của Tỉnh ủy triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương, nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững các nội dung trọng tâm, thống nhất nhận thức và nâng cao trách nhiệm trong tổ chức triển khai thực hiện.

Đồng chí Bùi Hoàng Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh quán triệt nghị quyết tại hội nghị.

Đồng chí Bùi Hoàng Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đã quán triệt nội dung cốt lõi và chương trình hành động, kế hoạch của Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 105-KL/TW ngày 15/10/2026 về thu hút và trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững; Kết luận số 106-KL/TW ngày 15/10/2026 về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026, kế hoạch năm 2027.

Đồng chí Lê Xuân Huy, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh quán triệt nghị quyết tại hội nghị.

Đồng chí Lê Xuân Huy, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh quán triệt nội dung cốt lõi và chương trình, kế hoạch hành động của Tỉnh ủy thực hiện các văn bản: Nghị quyết số 31-NQ/TW ngày 15/10/2026 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 15/10/2026 về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 15/10/2026 về tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp và đổi mới căn bản, toàn diện công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; Quy định số 224-QĐ/TW ngày 14/10/2026 về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh.

Đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chuẩn bị chu đáo của các đồng chí được phân công truyền đạt nghị quyết, các cơ quan tham mưu, giúp việc và tinh thần học tập nghiêm túc của cán bộ, đảng viên tham dự hội nghị.

Đồng chí nhấn mạnh, việc thành lập Đảng bộ HĐND tỉnh thí điểm trực thuộc Tỉnh ủy là chủ trương quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới về vị trí, vai trò và phương thức lãnh đạo của Đảng bộ; tạo điều kiện tăng cường sự lãnh đạo trực tiếp, thường xuyên, toàn diện của Tỉnh ủy đối với hoạt động của HĐND tỉnh và công tác tham mưu, phục vụ hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Mô hình tổ chức mới đòi hỏi công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị phải được nâng lên một bước mới, toàn diện hơn, chủ động hơn và thực chất hơn, tương xứng với vị trí, vai trò và trách nhiệm của Đảng bộ trước Tỉnh ủy, trước cử tri và Nhân dân.

Chính vì vậy, hội nghị hôm nay có ý nghĩa quan trọng, không chỉ nhằm quán triệt, triển khai kịp thời các nghị quyết, quy định của Trung ương, kế hoạch của Tỉnh ủy mà còn thể hiện sự đổi mới trong phương thức lãnh đạo của Đảng bộ; bảo đảm sự thống nhất, thông suốt trong nhận thức và hành động từ Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ đến các cấp ủy, chi bộ và từng cán bộ, đảng viên.

Các nội dung được quán triệt tại hội nghị đều là những chủ trương lớn, có ý nghĩa chiến lược, tập trung vào đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ và đổi mới công tác cán bộ; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện. Cùng với đó là quy định về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh. Đây là những vấn đề có ý nghĩa đặc biệt thiết thực đối với Đảng bộ HĐND tỉnh trong quá trình kiện toàn tổ chức, đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và thực hiện nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn mới.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí đề nghị Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ, cấp ủy, chi bộ trực thuộc và toàn thể cán bộ, đảng viên tiếp tục nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy, phát huy vị trí, vai trò và trách nhiệm chính trị của Đảng bộ HĐND tỉnh trong mô hình tổ chức mới, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo toàn diện trong tình hình mới. Ngay sau hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy tập trung chỉ đạo cụ thể hóa các nghị quyết, quy định của Trung ương và kế hoạch triển khai của Tỉnh ủy thành chương trình, kế hoạch thực hiện của Đảng bộ, bảo đảm đồng bộ, thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm, rõ nhiệm vụ, trách nhiệm, tiến độ và kết quả.

Các cấp ủy, chi bộ trực thuộc tiếp tục quán triệt, trao đổi, thảo luận, thống nhất nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên; gắn nội dung nghị quyết với chương trình công tác, nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, đánh giá kết quả thực hiện; khắc phục tình trạng triển khai hình thức, dàn trải, bảo đảm các nghị quyết được cụ thể hóa bằng những nhiệm vụ, sản phẩm và kết quả thực chất.

Đồng chí cũng nhấn mạnh yêu cầu tăng cường lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát huy vai trò của các cơ quan dân cử trong cụ thể hóa chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; khẩn trương cập nhật, quán triệt và triển khai nghiêm túc, kịp thời các văn bản mới của Trung ương liên quan đến trách nhiệm của đảng viên đối với tổ chức đảng và Nhân dân nơi cư trú; thủ tục hành chính đảng; kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và sinh hoạt đảng theo quy định, chỉ đạo của Tỉnh ủy.

Nhấn mạnh năm 2026 đang bước vào chặng đường nước rút, năm 2027 đặt ra yêu cầu tăng tốc, bứt phá mạnh mẽ hơn, đồng chí tin tưởng Đảng bộ HĐND tỉnh sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm và đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, chất lượng hoạt động của các cơ quan dân cử, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân toàn tỉnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I.