Đảng ủy HĐND tỉnh cho ý kiến về Quy chế làm việc và công tác chuẩn bị diễn tập

Đồng chí Bùi Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Bùi Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, cho ý kiến đối với Dự thảo Quy chế làm việc của Đảng ủy HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 và nghe báo cáo công tác chuẩn bị các nội dung phục vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Đỗ Đức Công phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, các ý kiến cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo Quy chế làm việc và cho rằng dự thảo cơ bản bảo đảm theo mẫu quy định, đúng thẩm quyền.

Đối với nội dung diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh liên quan đến chương trình tổ chức Kỳ họp HĐND tỉnh, các đại biểu đề nghị bổ sung nội dung liên quan đến công tác tổ chức, điều hành, thảo luận, chất vấn tại Kỳ họp.

Các đại biểu thảo luận tại Hội nghị.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Văn Lương yêu cầu bộ phận tham mưu tiếp thu các ý kiến, hoàn thiện dự thảo Quy chế làm việc, gửi các đồng chí Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ và Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ HĐND tỉnh nghiên cứu, thống nhất. Đồng thời tham mưu xây dựng dự thảo các quyết định phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, bảo đảm rõ việc, rõ trách nhiệm, nâng cao hiệu quả hoạt động của Đảng ủy.

Đồng chí Bùi Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu kết luận Hội nghị.

Đối với công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, đồng chí nhấn mạnh yêu cầu rà soát kỹ các phần việc liên quan; chủ động trao đổi, thống nhất với các cơ quan tham mưu, tổ chức để bảo đảm triển khai đồng bộ, đúng quy trình, đạt yêu cầu về chất lượng, đúng thời gian quy định. Những vấn đề phát sinh, vướng mắc phải được kịp thời báo cáo Thường trực HĐND tỉnh để chỉ đạo giải quyết.

Đặc biệt, các cá nhân được phân công tổ chức, điều hành hoạt động của HĐND tỉnh trong chương trình diễn tập phải nắm chắc nhiệm vụ, yêu cầu và nội dung công việc được giao, bảo đảm phối hợp chặt chẽ, thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm.