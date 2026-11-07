Đảng ủy Doanh nghiệp phường Láng: 100% chi bộ hoàn thành làm sạch dữ liệu đảng viên trên Sổ tay điện tử

Tham dự hội nghị có đồng chí Vũ Mạnh Chiến - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường Láng cùng các đồng chí Bí thư chi bộ trực thuộc.

Tại hội nghị, các nội dung về kết quả công tác tháng 10 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2026 được đặt ra trong bối cảnh Đảng ủy Doanh nghiệp phường Láng tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và phát huy vai trò của tổ chức Đảng trong đồng hành cùng doanh nghiệp ổn định sản xuất, kinh doanh, chăm lo đời sống người lao động.

Theo báo cáo kết quả công tác tháng 10/2026, tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp thuộc Đảng bộ cơ bản ổn định, có bước tăng trưởng. Hầu hết doanh nghiệp bảo đảm việc làm, thu nhập cho người lao động, tích cực triển khai chuyển đổi số trong quản lý, điều hành, tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Cùng với nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, công tác xây dựng Đảng tiếp tục được triển khai đồng bộ. Đảng ủy và các chi bộ duy trì phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp, chủ động nắm bắt tình hình hoạt động tại đơn vị, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, góp phần ổn định việc làm và chăm lo đời sống người lao động.

Đáng chú ý, các chi bộ tiếp tục phát huy vai trò hạt nhân chính trị trong doanh nghiệp, thực hiện quy chế phối hợp giữa cấp ủy và người đứng đầu đơn vị. Đến nay, có 32 doanh nghiệp đã ban hành và thực hiện quy chế phối hợp công tác giữa cấp ủy và ban lãnh đạo doanh nghiệp.

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác xây dựng Đảng

Một trong những kết quả nổi bật trong tháng 10 là việc triển khai ứng dụng Sổ tay Đảng viên điện tử và làm sạch dữ liệu tổ chức Đảng, đảng viên.

Theo phụ lục thống kê, toàn Đảng bộ có 32/32 chi bộ hoàn thành đăng ký lịch sinh hoạt trên Sổ tay Đảng viên điện tử. Đặc biệt, 100% chi bộ đã hoàn thành việc rà soát, thu thập, cập nhật, đối soát, làm sạch và chuẩn hóa dữ liệu đảng viên theo hướng dẫn của Ban Xây dựng Đảng.

Đáng chú ý, tại hội nghị, Chi bộ Tạp chí Trẻ em Việt Nam được biểu dương là một trong 3 chi bộ hoàn thành sớm nhất việc cập nhật, làm sạch dữ liệu đảng viên trong đợt triển khai vừa qua. Đây là sự ghi nhận đối với tinh thần chủ động, trách nhiệm của cấp ủy và đảng viên Chi bộ Tạp chí trong thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý đảng viên và xây dựng tổ chức Đảng.

Tổng số đảng viên được thống kê tại 32 chi bộ là 392 người, trong đó cả 392 đảng viên đã hoàn thành làm sạch dữ liệu, đạt tỷ lệ 100%.

Kết quả này cho thấy sự chủ động của Đảng ủy Doanh nghiệp phường Láng và các chi bộ trực thuộc trong thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số, từng bước nâng cao hiệu quả quản lý đảng viên, góp phần đổi mới phương thức tổ chức và nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng trên nền tảng số.

Song song với đó, Đảng ủy tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc các chi bộ rà soát, cập nhật, chuẩn hóa dữ liệu tổ chức Đảng và đảng viên; hỗ trợ các đơn vị trong quá trình sử dụng Sổ tay Đảng viên điện tử, kịp thời tổng hợp những khó khăn, vướng mắc để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Chú trọng phát triển đảng viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, Đảng ủy Doanh nghiệp phường Láng tiếp tục quan tâm củng cố tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên và tạo nguồn phát triển Đảng.

Trong tháng 10, Đảng ủy đã hoàn thiện hồ sơ đề nghị tặng Huy hiệu Đảng đợt 7/11 cho 12 đảng viên 35 năm tuổi Đảng thuộc các chi bộ. Đồng thời, hướng dẫn, thẩm định hồ sơ phát triển Đảng đối với 7 quần chúng ưu tú tại các chi bộ; chỉ đạo tổ chức lễ kết nạp đảng viên tại Chi bộ Tạp chí Sức khỏe Trẻ em và Chi bộ Công ty Cổ phần Giáo dục Shining Star Việt Nam, bảo đảm trang trọng, đúng trình tự, thủ tục theo quy định.

Công tác quản lý, chuyển sinh hoạt Đảng cũng được thực hiện theo đúng quy định. Đảng ủy đã hoàn tất thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng chính thức đối với 3 đảng viên về tổ chức Đảng nơi cư trú do kết thúc công tác tại đơn vị; đồng thời tiếp nhận 3 đảng viên chính thức chuyển đến sinh hoạt tại Đảng bộ Doanh nghiệp phường.

Bên cạnh đó, Đảng ủy tiếp tục đôn đốc các chi bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề quý III và quý IV/2026. Theo phụ lục báo cáo, nhiều chi bộ đã lựa chọn nội dung sinh hoạt gắn với nhiệm vụ chuyên môn, thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp, như nâng cao chất lượng hoạt động báo chí, năng lực tổ chức sự kiện, ứng dụng kỹ năng số, xây dựng văn hóa học đường, thực hiện trách nhiệm nêu gương và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Đây là hướng triển khai góp phần đưa nội dung sinh hoạt Đảng gắn sát hơn với thực tiễn công tác, nhiệm vụ chính trị và hoạt động sản xuất, kinh doanh tại từng đơn vị.

Tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, chăm lo đời sống người lao động

Bên cạnh công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Doanh nghiệp phường Láng tiếp tục xác định việc đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.

Trong tháng 10, Đảng ủy đã phối hợp với Đảng ủy phường tổ chức hội nghị gặp mặt, tọa đàm với lãnh đạo các doanh nghiệp trên địa bàn, tập trung vào chủ đề “Tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, tiếp tục thực hiện hiệu quả các Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế trong các loại hình doanh nghiệp”.

Hoạt động này góp phần tăng cường kết nối giữa cấp ủy, chính quyền địa phương với cộng đồng doanh nghiệp, tạo điều kiện để các đơn vị trao đổi, phản ánh những khó khăn trong quá trình hoạt động và đề xuất giải pháp tháo gỡ.

Trong tháng 11/2026, Đảng ủy Doanh nghiệp phường Láng tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ phối hợp với ban lãnh đạo doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh hiệu quả, đúng quy định pháp luật; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên; vận động người lao động tích cực thi đua lao động sản xuất, bảo đảm năng suất, chất lượng và hiệu quả.

Cùng với đó, Đảng ủy chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11/2026); tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và người lao động; chủ động định hướng thông tin, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu độc trên không gian mạng.

Đảng ủy cũng đặt mục tiêu tiếp tục tạo nguồn phát triển đảng viên, hoàn thành hồ sơ, thủ tục kết nạp đảng viên đang triển khai trong tháng 11; phấn đấu 100% đảng viên cài đặt và sử dụng thường xuyên Sổ tay Đảng viên điện tử, đồng thời chỉ đạo các chi bộ triển khai kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng và đảng viên năm 2026.

Với những kết quả đạt được trong tháng 10 và các nhiệm vụ trọng tâm được xác định cho tháng 11, Đảng ủy Doanh nghiệp phường Láng tiếp tục hướng tới xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, phát huy vai trò hạt nhân chính trị tại doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh ổn định, bền vững./.