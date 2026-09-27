Đảng ủy Doanh nghiệp phường Hoàn Kiếm tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa chào mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam

Đoàn đại biểu Đảng bộ Doanh nghiệp phường Hoàn Kiếm dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: PV

Ngày 26-9, Trong không khí trang nghiêm, thành kính tại Khu di tích lịch sử K9 - Đá Chông, đoàn đại biểu Đảng bộ Doanh nghiệp phường Hoàn Kiếm đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bí thư Đảng ủy Doanh nghiệp phường Hoàn Kiếm Ngô Thị Thanh Hòa thay mặt Đảng bộ báo công với Bác về những kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, hoạt động sản xuất, kinh doanh, công tác phát triển đảng viên, chăm lo đời sống người lao động và các hoạt động vì cộng đồng.

Tại buổi lễ, Thượng tá Đỗ Trọng Tuynh, Tham mưu trưởng Đoàn 285, Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trang trọng trao tặng Huy hiệu Bác Hồ cho các tập thể tiêu biểu của Đảng bộ Doanh nghiệp phường Hoàn Kiếm. Đảng bộ Doanh nghiệp phường đã biểu dương, khen thưởng 13 tập thể có thành tích xuất sắc trong học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới.

Đảng ủy Doanh nghiệp phường Hoàn Kiếm tặng quà các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Thanh Thủy. Ảnh: PV

Tiếp nối chương trình về nguồn, Đảng ủy Doanh nghiệp phường Hoàn Kiếm đã tặng xã Thanh Thủy (tỉnh Phú Thọ) bức tranh lưu niệm; đồng thời trao 20 suất quà cho các em học sinh và 10 suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn với tổng giá trị gần 50 triệu đồng.

Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Thủy Nguyễn Anh Tuấn trân trọng cảm ơn sự quan tâm, sẻ chia và những phần quà ý nghĩa của Đảng ủy Doanh nghiệp phường Hoàn Kiếm dành cho các gia đình, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn; đồng thời mong muốn sự phối hợp, kết nối và các hoạt động sẻ chia vì cộng đồng giữa hai đơn vị tiếp tục được duy trì trong thời gian tới.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Trương Thị Thanh Nhàn chúc mừng Đảng bộ Doanh nghiệp phường. Ảnh: PV

Cũng trong dịp này, nhân kỷ niệm 22 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 - 13/10/2026), Đảng bộ Doanh nghiệp phường tổ chức gặp mặt, chúc mừng các doanh nghiệp.

Tặng hoa chúc mừng Đảng bộ Doanh nghiệp phường, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Trương Thị Thanh Nhàn đã biểu dương, chúc mừng kết quả mà các doanh nghiệp, doanh nhân đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí mong muốn các doanh nghiệp, doanh nhân tiếp tục phát huy, thể hiện rõ vai trò, thế mạnh của mình, tích cực đóng góp xây dựng phường Hoàn Kiếm ngày càng giàu đẹp, hiện đại, thanh lịch, văn minh.