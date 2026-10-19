Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương trao giải Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Ban tổ chức trao giải A tặng các tác giả, đại diện nhóm tác giả. (Ảnh: LINH PHAN)

Đến dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Lê Hải Bình, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Nguyễn Phi Long, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương; Lê Quốc Minh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam.

Là hoạt động nhằm xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, nâng cao sức đề kháng của toàn xã hội trước các luận điệu xuyên tạc, chống phá, góp phần bảo vệ thành công bầu cử Quốc hội khóa 14, Hội đồng nhân dân các cấp (2026-2031) và bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội, Đại hội toàn quốc các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, Cuộc thi đã thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên trong và ngoài Đảng bộ, đảng viên trong nước và đảng viên đang công tác ở ngoài nước tham gia.

Ban tổ chức trao Bằng khen tặng đại diện các tập thể tiêu biểu trong hưởng ứng, triển khai cuộc thi. (Ảnh: LINH PHAN)

Đáng chú ý, dự thi còn có nhiều người Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài có uy tín, tiêu biểu như Giáo sư, Tiến sĩ Khoa học-lịch sử Vladimir N. Kolotov, Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh thuộc Đại học Tổng hợp quốc gia St. Petersburg (Liên bang Nga); ông Pedro de Oliveira, Tổng Thư ký Hội Hữu nghị và Hợp tác Brazil-Việt Nam; ông Kusum Jain, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Ấn Độ-Việt Nam; Tiến sĩ Dân tộc học Hoàng Thị Hồng Hà, Viện Văn hóa Thế giới tại Pháp, Chủ tịch Hội Tinh hoa Việt Nam tại Pháp...

Trải qua 2 vòng chấm độc lập, Ban tổ chức Cuộc thi đã lựa chọn được 47 tác phẩm để trao 2 giải A, 8 giải B, 15 giải C và 22 giải Khuyến khích; đồng thời, trao 8 Bằng khen tặng các đơn vị tiêu biểu trong hưởng ứng, triển khai Cuộc thi.

Trong đó, 2 giải A đã thuộc về các tác phẩm: "Xây dựng chính sách từ những điều làm dân hạnh phúc: Dấu ấn trong kỷ nguyên vươn mình", thể loại báo, của nhóm tác giả Nguyễn Thị Hà, Phạm Thị Thảo Anh, Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Thị Thùy Linh, Phạm Vũ Linh, thuộc Đảng ủy Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên số: Từ kiểm soát thông tin đến nâng cao năng lực thích ứng hệ thống", thể loại tạp chí, của tác giả Phan Văn Lâm, thuộc Đảng ủy Trung ương Hội Luật gia Việt Nam.

Các tác giả, đại diện nhóm tác giả giành giải cuộc thi. (Ảnh: LINH PHAN)

Dịp này, Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương đã phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2027.

Để cuộc thi lần tiếp theo đạt kết quả cao hơn, đồng chí Nguyễn Phi Long đề nghị các cấp ủy, người đứng đầu các cấp trong Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương nâng cao trách nhiệm, đưa cuộc thi vào chương trình công tác năm 2027, phấn đấu 100% tổ chức Đảng trực thuộc có tác phẩm dự thi cấp Đảng bộ.

Đồng chí Nguyễn Phi Long phát biểu ý kiến tại buổi lễ. (Ảnh: LINH PHAN)

Các tác phẩm cần bám sát việc triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, công tác xây dựng Đảng, phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Người viết cần chú trọng khảo sát thực tiễn, sử dụng số liệu được kiểm chứng, đưa ra kiến nghị khả thi; phân biệt rõ thông tin xuyên tạc với những ý kiến góp ý thiện chí và băn khoăn chính đáng của nhân dân.

Đồng thời, cần phát huy đặc thù công tác Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương trong nắm bắt dư luận, tập hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân; quan tâm bồi dưỡng đội ngũ tác giả, nhất là lực lượng trẻ, người khuyết tật, kiều bào và bạn bè quốc tế. Việc ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo phải bảo đảm kiểm chứng thông tin, quyền tác giả và trách nhiệm của người viết.