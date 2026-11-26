Dự Hội nghị có các đồng chí: Đinh Quang Tuyên, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh.

Đồng chí Đinh Quang Tuyên trao quyết định chỉ định Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030.

Hội nghị đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đổi tên Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể tỉnh thành Đảng bộ Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể tỉnh; Quyết định chỉ định đồng chí Trần Trung Kiên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể tỉnh, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Đinh Quang Tuyên chúc mừng các cán bộ được điều động, bổ nhiệm, chỉ định nhiệm vụ mới.

Hội nghị cũng công bố các quyết định về điều chỉnh tên đảng bộ cấp trên trực tiếp của các đảng bộ, chi bộ trực thuộc; thành lập các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Đảng ủy; phân công kiêm nhiệm Trưởng Ban Xây dựng Đảng; điều động, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo và điều động công chức về công tác tại Văn phòng Đảng ủy, Ban Xây dựng Đảng.

Đồng chí Đinh Quang Tuyên phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Đinh Quang Tuyên, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, đề nghị các đồng chí được phân công, điều động, bổ nhiệm tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm, giữ vững bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm; nhanh chóng tiếp cận công việc, chủ động tham mưu, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị mới.