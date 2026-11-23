Năm 2026, Đảng ủy Cục Xăng dầu đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật về công tác hậu cần, kỹ thuật; tham mưu, đề xuất ban hành quy chế về lãnh đạo công tác xăng dầu trong Quân đội và thông tư về điều lệ công tác xăng dầu Quân đội.

Trung tướng Trần Minh Đức phát biểu tại hội nghị.

Cùng với đó, Cục tập trung lãnh đạo thực hiện tốt chức năng tham mưu, chỉ đạo, bảo đảm đầy đủ, kịp thời xăng dầu, phương tiện kỹ thuật, vật tư xăng dầu phục vụ các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất của toàn quân.

Hội nghị thống nhất phương hướng, nhiệm vụ năm 2027, xác định tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu, chỉ đạo bảo đảm xăng dầu cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất; triển khai các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án, nhiệm vụ trọng tâm của ngành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng.

Đại tá Dương Ngọc Tuyến, Bí thư Đảng ủy, Phó cục trưởng Cục Xăng dầu chủ trì hội nghị.

Đảng ủy Cục xác định tập trung thực hiện hiệu quả ba khâu đột phá: Tham mưu, đề xuất sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật về công tác xăng dầu; thực hiện nghiêm quyết định về tổ chức, biên chế, tăng cường quản lý tư tưởng, duy trì nghiêm pháp luật, kỷ luật, xây dựng chính quy; đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số gắn với cải cách hành chính quân sự. Phấn đấu xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, Đảng bộ Cục trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, lãnh đạo hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, đạt kết quả cao hơn năm 2026.

Đại tá Nguyễn Thế Hào, Đảng ủy viên, Phó cục trưởng Cục Xăng dầu phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Trung tướng Trần Minh Đức ghi nhận, biểu dương những kết quả Đảng ủy Cục Xăng dầu đạt được trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2026. Đồng chí yêu cầu năm 2027, Đảng ủy Cục tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu, hướng dẫn công tác xăng dầu trong toàn quân; thường xuyên bám sát thực tiễn cơ sở, nắm chắc nhu cầu bảo đảm, kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc để tham mưu, đề xuất giải pháp tháo gỡ hiệu quả.

Đồng chí Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật cũng yêu cầu Đảng ủy Cục tạo chuyển biến rõ nét, vững chắc trong công tác quản lý tư tưởng, chấp hành pháp luật, kỷ luật; cấp ủy, chỉ huy các cấp thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy trình, quy chế công tác; phân công rõ nhiệm vụ, trách nhiệm, phát huy tinh thần đoàn kết, phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.