Đảng ủy Cục Quân nhu quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết của Bộ Chính trị

Tại hội nghị, cán bộ, đảng viên được nghiên cứu, học tập, quán triệt 5 nghị quyết và 1 chỉ thị của Bộ Chính trị, đồng thời được thông tin về kế hoạch, chương trình hành động thực hiện của cấp ủy cấp trên, gắn với nhiệm vụ chính trị của Cục Quân nhu và từng cơ quan, đơn vị.

Đại tá Hà Chí Dũng, Bí thư Đảng ủy, Phó cục trưởng Cục Quân nhu chủ trì hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Nội dung tập trung làm rõ những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu và những vấn đề mới, cốt lõi trong các nghị quyết, chỉ thị; trong đó nhấn mạnh yêu cầu phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của cán bộ, đảng viên; nâng cao năng lực lãnh đạo công tác tư tưởng, nhất là trên môi trường số; phát huy nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài; tổ chức không gian phát triển vùng; phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; tăng cường học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh.

Sau hội nghị, Đảng ủy Cục Quân nhu yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ chủ trì các cấp tiếp tục quán triệt sâu sắc nội dung các nghị quyết, chỉ thị đến cán bộ, đảng viên, đồng thời tuyên truyền rộng rãi trong quần chúng bằng hình thức phù hợp. Trên cơ sở đó, các cơ quan, đơn vị cụ thể hóa quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp vào nghị quyết lãnh đạo thường kỳ, chương trình, kế hoạch công tác; gắn việc thực hiện nghị quyết với nhiệm vụ chính trị trọng tâm, bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

Thông qua học tập, quán triệt nhằm thống nhất nhận thức, nâng cao trách nhiệm, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên, quần chúng; đưa các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị nhanh chóng đi vào thực tiễn, góp phần xây dựng Đảng bộ Cục Quân nhu trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.