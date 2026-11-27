Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cảnh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ đội Biên phòng; Phó Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Dân Chủ

Dự hội nghị có Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cảnh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ đội Biên phòng, Phó Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng; đại diện Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ đội Biên phòng; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng.

Tại hội nghị, Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cảnh quán triệt những nội dung trọng tâm trong dự thảo Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2027 của Đảng ủy Bộ đội Biên phòng. Tiếp đó, Đại tá Vũ Xuân Đại trình bày dự thảo Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2027 của Đảng ủy Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng.

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Dân Chủ

Theo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2026 tại Nghị quyết, trước những diễn biến phức tạp của tình hình tội phạm trên các tuyến biên giới, vùng biển, Đảng ủy, chỉ huy Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các chủ trương, giải pháp, thực hiện toàn diện các mặt công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nổi bật là công tác nghiên cứu, nắm, phân tích, đánh giá tình hình, tham mưu Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, chương trình, kế hoạch, đề án của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác phòng, chống ma túy và tội phạm; tham mưu xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật, quy định về công tác nghiệp vụ, tạo hành lang pháp lý cho công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm của Bộ đội Biên phòng.

Trên cơ sở đó, Đảng ủy Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kế hoạch cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm và các kế hoạch chuyên đề tại địa bàn trọng điểm; chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ, kịp thời phát hiện phương thức, thủ đoạn hoạt động mới của các loại tội phạm; tổ chức đấu tranh chuyên án, vụ án, điều tra, xử lý các vụ việc thuộc thẩm quyền bảo đảm chặt chẽ, kịp thời, đúng pháp luật. Công tác phối hợp với các lực lượng chức năng trong nước, hợp tác với lực lượng chức năng các nước láng giềng trong đấu tranh phòng, chống tội phạm tiếp tục được củng cố, mở rộng.

Các đại biểu đóng góp ý kiến xây dựng dự thảo Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2027. Ảnh: Dân Chủ

Gắn lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị với công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Cục chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; triển khai đồng bộ các giải pháp xây dựng Cục vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”; nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, duy trì nền nếp chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật; đẩy mạnh chuyển đổi số và thực hiện phong trào “Bình dân học vụ số”. Với những kết quả đạt được, năm 2026, Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng được đề nghị tặng Cờ thi đua của Bộ Quốc phòng.

Trên tinh thần dân chủ, trách nhiệm, các đại biểu tập trung thảo luận, phân tích, đánh giá những kết quả đạt được, thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2026; đồng thời, đóng góp ý kiến bổ sung, hoàn thiện phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2027, bảo đảm sát với đặc điểm tình hình và yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tá Vũ Xuân Đại khẳng định, các ý kiến thảo luận đều đánh giá cao chất lượng dự thảo nghị quyết. Dự thảo được chuẩn bị công phu, qua 4 lần lấy ý kiến, có bố cục ngắn gọn, tính khái quát cao, nội dung toàn diện, thể hiện rõ tính lãnh đạo, chỉ đạo; phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp lãnh đạo năm 2027 sát với thực tiễn. Những ý kiến đóng góp tại hội nghị sẽ được tiếp thu, bổ sung để hoàn thiện nghị quyết.

Đại tá Vũ Xuân Đại, Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Dân Chủ

Đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2026, Đại tá Vũ Xuân Đại nhấn mạnh, Cục đã thực hiện tốt chức năng tham mưu, hướng dẫn, chỉ đạo và trực tiếp xây dựng, triển khai các kế hoạch công tác đạt hiệu quả cao. Nền nếp, chế độ công tác của các cơ quan, đơn vị có chuyển biến tích cực; kỷ luật tài chính được bảo đảm, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2026. Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí Bí thư Đảng ủy Cục yêu cầu nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp về những hạn chế, khuyết điểm, đề ra biện pháp khắc phục thiết thực, hiệu quả.

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2027, Đại tá Vũ Xuân Đại yêu cầu tiếp tục tăng cường lãnh đạo công tác quản lý, giáo dục cán bộ, chiến sĩ chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội; bảo đảm 100% tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ đưa nội dung lãnh đạo khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong công tác xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật vào nghị quyết lãnh đạo; tạo chuyển biến thực chất, bền vững trong chấp hành pháp luật, kỷ luật.

Đối với công tác chuyên môn, đồng chí Bí thư Đảng ủy Cục yêu cầu các phòng nghiệp vụ, các đoàn đặc nhiệm chủ động nắm chắc tình hình, hoạt động của các loại tội phạm và vi phạm pháp luật trên các tuyến biên giới, vùng biển; tổ chức lực lượng đấu tranh thắng lợi các chuyên án, triệt phá các đường dây, tổ chức tội phạm, xử lý dứt điểm, kịp thời các vụ việc vi phạm pháp luật, bảo đảm đúng chức năng, thẩm quyền và quy định của pháp luật.