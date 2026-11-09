Đảng ủy Cục Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu 5: Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2026

Thiếu tướng Lương Đình Chung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5 phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Báo cáo kiểm điểm tại hội nghị nhấn mạnh, năm 2026, tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Cục HC-KT đã bám sát nghị quyết đại hội nhiệm kỳ, chương trình công tác toàn khóa và năm 2026, chủ động lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác.

Nổi bật là việc tập trung đột phá nâng cao chất lượng công tác tham mưu cho Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 5 lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác hậu cần, kỹ thuật. Cục đã triển khai hiệu quả nhiều nhiệm vụ đột xuất, phát sinh như: Thực hiện “Chiến dịch Quang Trung”; bảo đảm chu đáo việc thành lập Tiểu đoàn phương tiện không người lái; Trường Thiếu sinh quân Miền Trung và Phân hiệu 1/Trường Thiếu sinh quân Miền Trung...

Quang cảnh hội nghị.

Đảng ủy Cục đã lãnh đạo triển khai đồng bộ các giải pháp xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật và bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến tích cực; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng được nâng lên; trong năm, đã kết nạp 23 đảng viên mới (đạt 127% kế hoạch). Nội bộ đoàn kết, thống nhất cao.

Các đại biểu phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Lương Đình Chung ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Ban Thường vụ Đảng ủy Cục Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu 5 đã đạt được trong năm qua.

Đồng chí Chính ủy Quân khu yêu cầu, thời gian tới, tập thể Ban Thường vụ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đề cao trách nhiệm, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ; chủ động đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo sát thực tiễn, sâu sát cơ sở, quyết liệt khắc phục những hạn chế còn tồn đọng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ công tác hậu cần, kỹ thuật được giao. Tập thể Ban Thường vụ cần đề cao hơn nữa tính tự phê bình và phê bình; nâng cao trách nhiệm của Ban Thường vụ Đảng ủy Cục trong việc báo cáo, đề xuất, tham mưu cho Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 5 toàn diện các mặt, đặc biệt là những việc gấp, việc khó, để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.