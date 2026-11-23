Đại tá Vũ Khương phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Phương Thúy

Tại hội nghị, các đại biểu nghe dự thảo nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2027 của Đảng ủy Cục Hậu cần - Kỹ thuật Bộ đội Biên phòng và tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo nghị quyết của Đảng ủy Công ty. Hội nghị biểu quyết thông qua nghị quyết, thống nhất các mục tiêu, chỉ tiêu và giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2027.

Năm 2026, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, Đảng ủy Công ty đã tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị gắn với sản xuất, kinh doanh. Công ty sửa chữa 21 lượt phương tiện theo kế hoạch thường xuyên và bổ sung, đồng thời triển khai sửa chữa 121 lượt phương tiện theo Đề án 324-KT. Các khâu khảo sát, thi công, kiểm tra kỹ thuật, chạy thử và nghiệm thu được thực hiện chặt chẽ, bảo đảm yêu cầu về chất lượng và tiến độ.

Cùng với nhiệm vụ sửa chữa, Công ty tổ chức đóng mới 17 xuồng công tác cho Bộ đội Biên phòng, 14 xuồng công tác và 2 xuồng KS-24 cho Cục Xe máy - Vận tải thuộc Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật. Công ty cũng triển khai đóng mới tàu tuần tra PH 388 cho Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa. Trong lĩnh vực kinh tế, Công ty phát huy năng lực của đội ngũ kỹ sư, thợ kỹ thuật lành nghề và hệ thống máy móc, trang thiết bị hiện có để đóng mới, sửa chữa nhiều chủng loại phương tiện thủy phục vụ các đối tác, khách hàng.

Hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty duy trì ổn định, các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch. Doanh thu năm 2026 ước đạt 411,2 tỷ đồng, bằng 117,5% kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế đạt 9,22 tỷ đồng, bằng 102,4% kế hoạch. Công ty nộp ngân sách nhà nước 5,2 tỷ đồng, đạt 102% kế hoạch. Thu nhập bình quân đạt 18,5 triệu đồng/người/tháng, bằng 106% kế hoạch. Kết quả này góp phần bảo đảm việc làm, thu nhập và ổn định đời sống người lao động.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Phương Thúy

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đại tá Vũ Khương biểu dương tinh thần đoàn kết, thống nhất của Đảng ủy, Ban lãnh đạo Công ty và sự nỗ lực, trách nhiệm của cán bộ, công nhân viên trong thực hiện nhiệm vụ. Đồng chí yêu cầu Đảng ủy Công ty tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện, giữ vững nguyên tắc, nền nếp sinh hoạt Đảng, tăng cường đoàn kết nội bộ, phát huy nội lực, chủ động khắc phục khó khăn để nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và sản xuất, kinh doanh. Đồng chí lưu ý Công ty bảo đảm tiến độ, chất lượng sản phẩm quốc phòng và giữ vững an toàn trong lao động, sản xuất.

Năm 2027, Đảng ủy Công ty xác định tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm chỉ lệnh công tác kỹ thuật của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Cục Hậu cần - Kỹ thuật, tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ sửa chữa quốc phòng và các nhiệm vụ đột xuất được giao. Công ty chú trọng nâng cao chất lượng công tác bảo đảm kỹ thuật. Đồng thời, Công ty đẩy mạnh tìm kiếm, phát triển các sản phẩm kinh tế phù hợp với năng lực công nghệ, thiết bị và nguồn nhân lực, tăng cường quản lý chất lượng, tiến độ sản phẩm, bảo đảm an toàn lao động, phòng, chống cháy, nổ và vệ sinh an toàn thực phẩm.

Công ty phấn đấu năm 2027 đạt doanh thu 455,6 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 10,423 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 8,4 tỷ đồng và nâng thu nhập bình quân của người lao động lên 19,5 triệu đồng/người/tháng. Nghị quyết là cơ sở để Đảng ủy Công ty xây dựng chương trình, kế hoạch hành động sát với thực tế, lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm kỹ thuật, đóng mới, sửa chữa tàu thuyền, góp phần nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng Bộ đội Biên phòng.