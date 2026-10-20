Đảng ủy Công an Trung ương giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV tại Công an TP Đà Nẵng

Ngày 20/10, Đoàn kiểm tra, giám sát số 3 của Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII tại Đảng bộ Công an TP Đà Nẵng.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến chủ trì hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát tại Đảng bộ Công an TP Đà Nẵng.

Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Uỷ viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị; Trung tướng Lê Xuân Minh, Cục trưởng Cục An ninh mạng, Phó Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát số 3 cùng các thành viên trong Đoàn tham dự.

Về phía Công an TP Đà Nẵng có Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an thành phố; các đồng chí trong Ban Giám đốc và lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương.

Tại hội nghị, Đoàn kiểm tra, giám sát thông qua dự thảo báo cáo, tập trung đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết; việc cụ thể hóa chủ trương của Đảng thành chương trình, kế hoạch phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn của đơn vị.

Qua quá trình triển khai, công tác quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện các nghị quyết đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, lãnh đạo Công an thành phố; sự phối hợp của các đơn vị, địa phương và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên. Các nhiệm vụ từng bước được cụ thể hóa, gắn với yêu cầu công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng và thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, cùng các đại biểu dự hội nghị.

Đoàn kiểm tra, giám sát số 03 đánh giá việc cụ thể hóa các nghị quyết của Đảng gắn với nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân và bảo đảm ANTT.

Bên cạnh những thuận lợi, quá trình thực hiện vẫn có những khó khăn nhất định, đòi hỏi tiếp tục tăng cường công tác phối hợp, nâng cao chất lượng tham mưu, cụ thể hóa nhiệm vụ và kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện. Việc đánh giá kết quả cần gắn với thực chất, xác định rõ trách nhiệm, kịp thời nhận diện những nội dung còn hạn chế để có giải pháp khắc phục phù hợp.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến ghi nhận, đánh giá cao sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố và tinh thần trách nhiệm, sự phối hợp của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TP Đà Nẵng trong quá trình Đoàn triển khai công tác kiểm tra, giám sát.

Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh, việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII là nhiệm vụ chính trị quan trọng, đòi hỏi cấp ủy, tổ chức đảng và từng cán bộ, đảng viên phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ phù hợp với tình hình thực tiễn.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến đề nghị Đảng ủy Công an thành phố tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, nghiêm túc tiếp thu các ý kiến của Đoàn kiểm tra, giám sát; rà soát, bổ sung, hoàn thiện các chương trình, kế hoạch công tác, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các đơn vị, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khắc phục những tồn tại, hạn chế, bảo đảm việc triển khai các nghị quyết được thực hiện đồng bộ, thực chất, hiệu quả, gắn với nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an thành phố trong sạch, vững mạnh.

Hội nghị là dịp để Đảng ủy Công an thành phố rà soát, đánh giá toàn diện hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nghị quyết; đồng thời tiếp thu ý kiến của Đoàn kiểm tra, giám sát nhằm tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế, nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới.

Thông qua công tác kiểm tra, giám sát, góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng; bảo đảm các nghị quyết của Đảng được triển khai nghiêm túc, đồng bộ, gắn với nhiệm vụ chính trị của lực lượng Công an nhân dân, đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới.