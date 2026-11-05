Đảng ủy Công an tỉnh Sơn La trao tặng huy hiệu 35 năm tuổi Đảng

Quang cảnh buổi Lễ

Đồng chí Lù Văn Lịch nhận huy hiệu 35 năm tuổi Đảng

Tại buổi lễ, Đại tá Lê Đức Trung đã trao tặng Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng cho đồng chí Lù Văn Lịch. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành của người đảng viên trong suốt 35 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Tập thể cấp ủy, lãnh đạo đơn vị Phòng Cảnh sát cơ động chúc mừng đảng viên Lù Văn Lịch

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Lê Đức Trung chúc mừng đồng chí Lù Văn Lịch vinh dự được nhận Huy hiệu Đảng; đề nghị, thời gian tới đồng chí Lù Văn Lịch tiếp tục phát huy phẩm chất đạo đức cách mạng, tinh thần tiên phong, gương mẫu của người đảng viên; giữ vững bản lĩnh chính trị, tích cực đóng góp kinh nghiệm, trí tuệ vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an Sơn La trong sạch, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới./.