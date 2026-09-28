Đảng ủy Công an tỉnh Lào Cai tổ chức Hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2026

Dự và phát biểu khai mạc hội thi có Đại tá Nguyễn Tiến Đỗ - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai. Cùng dự có Đại tá Nguyễn Xuân Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Đại tá Nguyễn Tiến Đỗ - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu khai mạc Hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2026.

Phát biểu khai mạc, Đại tá Nguyễn Tiến Đỗ nhấn mạnh, hội thi là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng nhằm bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đảng cho đội ngũ bí thư, phó bí thư chi bộ; đồng thời tạo diễn đàn giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng trong lực lượng Công an tỉnh.

Các thí sinh trải qua 3 phần thi, gồm: kiến thức, xử lý tình huống và thuyết trình. Nội dung tập trung vào Điều lệ Đảng; các quy định, hướng dẫn về công tác xây dựng Đảng; nghiệp vụ công tác chi bộ và kỹ năng xử lý tình huống phát sinh trong thực tiễn sinh hoạt, lãnh đạo, điều hành chi bộ.

Thí sinh thực hiện phần thi xử lý tình huống tại Hội thi.

Với sự chuẩn bị chu đáo và nghiêm túc, các thí sinh đã vận dụng linh hoạt kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn để xử lý các tình huống; trình bày nhiều giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng hoạt động, công tác lãnh đạo của chi bộ trong tình hình mới.

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức trao giải Nhất cho đồng chí Nguyễn Xuân Điệp, Chi bộ Phòng An ninh điều tra, Đảng bộ Phòng An ninh điều tra; trao 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 4 giải Khuyến khích cho các thí sinh đạt thành tích cao.

Đại tá Nguyễn Xuân Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao giải cho các thí sinh có thành tích xuất sắc.

Ban Tổ chức cũng trao giải Thuyết trình xuất sắc nhất cho đồng chí Nguyễn Xuân Điệp và giải Xử lý tình huống hay nhất cho đồng chí Nguyễn Thị Hương Lý, Chi bộ Ban Phụ nữ, Đảng bộ Phòng Công tác chính trị.